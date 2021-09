Mauro Porcini: “Viviamo in un mondo migliore di 100 anni fa, l’ottimismo è una realtà concreta”

Mauro Porcini, Chief Design Officer di PepsiCo, è uno dei manager italiani più quotati del mondo nel settore del design. La stampa lo ha definito una rockstar eun innovatore, ma lui ama definirsi innanzitutto un sognatore e un ottimista. È il manager che “incarna” e comunica la “rinascita”: un percorso che passa dall’eccellenza, dalla positività e dall’ottimismo.

Ma soprattutto è varesino, orgogliosamente varesino: la sua infanzia l’ha passata alle Bustecche, e ciò che ha fatto qui e ciò che hanno fatto per lui i genitori permea tutto il fortunato ultimo libro “L’età dell’eccellenza”, che è alla sua quarta ristampa.

Ed è stato proprio il libro, e la sua filosofia, ad essere protagonista della conversazione con Michele Mancino, giornalista di VareseNews, in un aula magna che oltre che studenti e ricercatori ospitava anche il sindaco Davide Galimberti e il candidato sindaco Matteo Bianchi.

Un incontro che ha aperto e anticipato la sesta edizione della Varese Design Week in programma dal 23 al 26 settembre 2021, si aprirà con una preview di primo livello: un evento con Mauro Porcini, , che sarà ospitato nella sede dell’Aula Magna dell’Università varesina.

«Essere ottimisti non è una cosa campata per aria, è un dato di fatto: stiamo meglio di 100 anni fa, per molti motivi – ha spiegato Porcini – Cento anni fa la maggioranza delle persone era analfabeta, ora è il contrario. Fino a pochi anni fa le donne nemmeno votavano. Cento anni fa nel mondo l’unico paese democratico erano gli stati uniti d’America, ora sono 96. Quindi avremmo tutte le ragioni per essere ottimisti. Ma descrivere il mondo in maniera negativa porta reazioni e interazioni con le persone molto più che essere positivi, in qualche modo “rende”. E così si ha della realtà una idea distorta».

La sinergia tra Università dell’Insubria e Varese Design Week non si ferma e continua con la Riemann prize week: i particolari però saranno noti con l’avvicinarsi della settimana varesina, dal 20 al 26 settembre.

IL VIDEO DELL’INCONTRO