Il varesino Mauro Porcini tra i 25 “Innovation Leader” più influenti del mondo

C’è un varesino tra i 25 leader e innovatori più importanti del pianeta. È Mauro Porcini, 45 anni, cresciuto a Bizzozero e volato negli USA dove dal 2012 è Senior Vice President e Chief Design Officer di PepsiCo a New York.

La società di media ed eventi indipendente “Innovation Leader” ha messo Porcini al numero 17 dell’elenco che annovera tra gli altri amministratori delegati, CEO e fondatori delle aziende più importanti, creative e innovative del mondo, da Moderna a Biontech, da Tesla a Netflix, da Zoom a Disney, Starbucks, Nba, General Motors, US Bank, Amazon, Bosch, Nike e così via.

Le nuove bottiglie da due litri di PepsiCo sono state prese come esempio virtuoso, elaborato dalla squadra di Porcini, un progetto per cui ci sono voluti anni in fase di realizzazione e la cui riprogettazione – la prima in 30 anni – è stata rilasciata nel 2020: una bottiglia più facile da tenere, che usa meno plastica e contiene comunque la stessa quantità di soda. Un lavoro per cui Porcini sui propri profili social ha ringraziato la sua squadra di collaboratori: “Sono in questa lista a causa della mia squadra, per i miei colleghi cross-funzionali, per tutta la mia azienda. Questo riconoscimento è per tutti loro…”.

Non è il primo riconoscimento internazionale portato a casa dal designer, tanto che è stato inserito nel 2012 da Fortune nei “40 under 40” (classifica delle giovani stelle emergenti nel business) insieme a Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook o Larry Page di Google, “Ad Age” lo ha citato tra i creativi più influenti del mondo e Fast Company l’ha nominato Master of design dell’anno nel 2010, includendolo nella lista dei “50 most influential designers in America”. Nel 2019 ha ricevuto l’onorificenza di “Cavaliere dell’ordine della Stella d’Italia”.

Ma non è finita qui. Ci sono altre due novità importanti che riguardano Mauro Porcini, che oltre ad essere un innovatore nel ramo del beverage è un collezionista di scarpe (ha una collezione di circa 350 paia, naturalmente uno più eccentrico dell’altro, ed è autore anche di un podcast sulla creatività dove dialoga con ospiti internazionali chiamato proprio “In your shoes”). L’ex studente del Liceo Scientifico Ferraris di Varese ha infatti scritto un libro, “L’età dell’Eccellenza”, in vendita in Italia dal 6 maggio, presentato sui social con un video:

Infine, suo fratello Stefano, anche lui ex studente del liceo scientifico varesino, disegnatore (entrambi sono stati ispirati da papà Eugenio, pittore per passione) e imprenditore, dal 1 al 14 maggio espone a New York le sue opere in occasione del AD ART SHOW 2021 presso l’Oculus del Westfield World Trade Center di Manhattan. Un’occasione importante per una riunione oltreoceano per questa famiglia di creativi varesini apprezzati in tutto il mondo.