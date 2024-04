I dialoghi di design di aprile sono con Mauro Porcini, in occasione della Design Week 2024 a Milano

L’appuntamento Dialoghi di Design per il mese di aprile organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC Varese ospiterà il designer varesino Mauro Porcini, Chief Design Officer e Senior Vice President PepsiCo. L’appuntamento però sarà a Milano, in occasione della Design week 2024, con un incontro informale nello Spazio Treccani del Museo ADI.

Giorgio Caporaso, coordinatore della Commissione Design e Economia Circolare dell’Ordine che organizza la rassegna e l’incontro, dialogherà con Mauro Porcini sul tema dell’aspetto visionario del design thinking e della continua ricerca dei prodotti del futuro. «Il mio più bel progetto di design non è mai stato un oggetto ma la costruzione di un processo che include prodotto, servizio, comunicazione, esperienza – spiega infatti Porcini – Un sistema a 360 gradi che ha al centro l’essere umano».

Durante l’incontro si indagherà inoltre sul futuro del brand Italia e sullo sforzo necessario per passare dalla piccola media

impresa alla grande multinazionale. «Fare innovazione del prodotto presuppone ripensare la cultura dell’azienda con visione, umiltà ed empatia – come racconta Porcini nel suo recente libro L’età dell’eccellenza – Innovazione e creatività per costruire un

mondo migliore, nel quale con un approccio autobiografico, ripercorre le nuove frontiere dell’innovazione».

Mauro Porcini, SVP & Chief Design Officer di PepsiCo, classe 1975, nel 2012 fu inserito nel 40under40 di Fortune America, la ranking delle giovani stelle emergenti del business che, proprio quell’anno lì, ospitava anche Mark Zuckerberg di Meta-Facebook, Larry Page di Google, Marissa Mayer di Yahoo,.

Il numero massimo di partecipanti in presenza è di 50: per partecipare all’incontro è necessario perciò iscriversi, fino ad esaurimento posti, inviando e-mail a: formazione@ordinearchitettivarese.it. E’ comunque possibile iscriversi al webinar gratuito sul nuovo portale formazione del Consiglio Nazionale degli Architetti a questo link. In entrambi i casi, agli Architetti saranno riconosciuti 2 Crediti Formativi Professionali.

DIALOGHI DI DESIGN

Mauro Porcini

Mercoledì 17 Aprile dalle Ore 10:00

Spazio Treccani | Adi Design Museum | Piazza Medaglie d’Oro 1 Milano

Link per partecipare:

Portale formazione Consiglio Nazionale degli Architetti

Iscrizione in presenza: formazione@ordinearchitettivarese.it