Inaugurata la Milano Design week, è la 62esima edizione

La Milano Design Week torna dal 15 al 21 aprile con la 62esima edizione del Salone del Mobile a Milano a Rho Fiera – quest’anno con i saloni Eurocucina e Salone Internazionale del Bagno, entrambi a cadenza biennale – e con oltre 1300 appuntamenti diffusi in città e unite dall’unico “cappello” del FuoriSalone.

Mostre, installazioni, incontri con i designer, aperture straordinarie animano strade, cortili segreti e spazi industriali, ridisegnano i quartieri e cambiano il volto dei palazzi storici in un programma impossibile da ridurre in un’unica lista di cose da fare. Con un filo conduttore: circolarità, inclusività e valorizzazione dei talenti emergenti.

Il SaloneSatellite, un evento collaterale che celebra il suo 25° anniversario, sarà nuovamente una vetrina per i designer emergenti e le scuole di design. Allo stesso modo, EuroCucina, che si tiene ogni due anni, presenterà le ultime novità​.

Anche Palazzo Lombardia si è aperto alla settimana milanese del design: «La Design Week a Palazzo Lombardia – ha commentato il presidente della regione Attilio Fontana durante l’inaugurazione ufficiale dell’evento – consente di vivere le esperienze proposte da installazioni e mostre che costituiscono una piccola ma preziosa parte di quanto viene organizzato in occasione del Salone del mobile e soprattutto del ‘Fuorisalone'”. Abbiamo deciso di ospitare queste espressioni artistiche e culturali da un lato per confermare il pieno sostegno a artisti e designer e, dall’altro, per il grande orgoglio di mostrare tante eccellenze: Un 30 per cento del prodotto di alto design e di alta creatività viene dalle aziende lombarde. Un’occasione straordinaria per mostrare al mondo le potenzialità delle nostre aziende che in tutta la settimana vedremo sia in Fiera al Salone che in città con le iniziative del Fuorisalone distribuite in modo diffuso: lì potremo avvicinare i designer del futuro. Quanto inauguriamo oggi rappresenta un’anticipazione di quelle che saranno le mode dei prossimi 10 anni».

Durante tutta la settimana sono previste aperture straordinarie del 39° piano di Palazzo Pirelli, dove sarà possibile ammirare, oltre al bellissimo panorama della città, i bozzetti realizzati dall’artista Jacopo Ascari per la campagna Lombardia Style, creata per promuovere il brand di Regione Lombardia come attrazione e meta di eccellenza del turismo nazionale e internazionale.

Il Belvedere sarà aperto, solo su prenotazione obbligatoria sul sito www.eventi.regione.lombardia. it, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle ore 18 alle ore 21; venerdì: dalle ore 15 alle ore 21; sabato: dalle ore 10 alle ore 21; domenica: dalle ore 10 alle ore 18.