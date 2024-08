Incontri, pellegrinaggio notturno e meditazioni nel verde: la Patronale di Tornavento

Dal 29 agosto al 2 settembre 2024, Tornavento si veste a festa per celebrare la tradizionale Patronale, un evento che unisce la comunità locale in un insieme di celebrazioni religiose, culturali e sociali. Questa occasione rappresenta non solo un momento di aggregazione, ma anche un’opportunità per riflettere su temi di attualità e di fede.

Il programma

La festa inizia giovedì 29 agosto alle ore 21:00 presso la Sala Polivalente della Scuola Materna, con un incontro di testimonianza intitolato “Focus on Gaza”. Andrea Lazzeri, cooperante, condividerà la sua esperienza sul campo, offrendo una prospettiva personale e diretta su una delle aree più travagliate del mondo.

Venerdì 30 agosto, alle ore 20:30, si terrà un suggestivo pellegrinaggio aux flambeaux dalla Chiesetta della Maggia fino alla Chiesa Parrocchiale di Tornavento. Questo cammino, illuminato dalle fiaccole, sarà un momento di preghiera e raccoglimento. In caso di maltempo, l’incontro si sposterà presso la Chiesa di S. Eugenio.

Sabato 31 agosto alle 15:30, sarà il momento della camminata meditativa “Ed io avrò cura di te” lungo Via Gaggio, guidata da Silvia Carlini. L’attività, organizzata in collaborazione con l’A.S.D. Tavolo “Cura della casa comune” e altre realtà del Decanato, invita i partecipanti a riflettere sulla cura del creato e sulla responsabilità verso l’ambiente. Il ritrovo sarà al parcheggio del Centro Parco Ex Dogana.

Domenica 1 settembre, la giornata si aprirà con la Santa Messa Solenne alle 9:30, presieduta da Mons. Riccardo Festa. A seguire, un momento conviviale di “chiacchiere e caffè” presso la Scuola Materna, e alle 12:30 un pranzo comunitario su prenotazione. La giornata si concluderà alle 16:00 con una tradizionale tombolata, un momento di gioco e divertimento per tutta la famiglia.

Lunedì 2 settembre, la festa si chiuderà con una Santa Messa alle 20:30, dedicata ai benefattori e ai defunti della Parrocchia.

Un evento di comunità e condivisione

La Festa Patronale di Tornavento è molto più di una semplice ricorrenza religiosa; è un’occasione per rafforzare i legami della comunità, riflettere su temi importanti e condividere momenti di gioia e spiritualità. Ogni attività è pensata per coinvolgere persone di tutte le età, creando un’atmosfera di partecipazione e vicinanza.

Ed è anche un modo per accostarsi al suggestivo ambiente del villaggio e dei dintorni, tra la Valle del Ticino e la celebre via Gaggio.