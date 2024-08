Al Parco Gaggetto torna il Laveno (end of) Summer Fest

Il Consiglio Comunale dei Giovani in collaborazione con l’Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Laveno Mombello organizzano la terza edizione del Laveno (end of) Summer Fest, l’evento che festeggia la fine dell’estate sul lago Maggiore.

La terza edizione riserva tante novità, si svolgerà su tre giorni, da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre, al parco Gaggetto (Laveno Mombello a Varese).

La direzione artistica e la comunicazione hanno visto quest’anno la preziosa collaborazione con i ragazzi di Outsoon Collective, un collettivo indipendente nato a Milano nel 2022 con origini lacustri che stanno costruendo una community legata alla nuova scena pop, e Luca Bolognesi, in arte Palazzi d’Oriente, che collabora ormai con i ragazzi dalla prima edizione.

Uno dei valori aggiunti di questa edizione è anche la collaborazione e partecipazione con gli Amici del Panzerock, che porteranno i panzerotti in riva al lago venerdì e sabato sera.

Il Festival si apre venerdì 30 agosto alle ore 18.00 con la musica live e l’apertura dello stand gastronomico. La prima serata vedrà sul palco Edonico, Evissimax, Sunken, 0331, Antoine Caline e Palazzi D’Oriente che chiuderà la serata.

La giornata di sabato inizierà alle ore 14.00 con la seconda tappa della Laveno Summer Cup, sessioni di yoga e palestra all’aperto con Alessandro Bianchin, personal trainer che trasmette la sua passione tramite lo sport. Sarà possibile poi camminare tra i mercatini e i pop-up store di giovani brand locali come Non Haute Couture, Vibee, Nati2Volte. Alle 16.00 si potrà assistere allo spettacolo della rassegna Lago Incantato in collaborazione con il Teatro del Sole, “Venghino Signori Venghino” con Matteo Curatella. Alle ore 18.00 inizia la musica live, aperta da cantanti local, Manzo, Pantera e Taizal. Si entra poi nel clou della serata con Gaza, Cupivert e Chryverde che scalderanno il palco ai main della serata, Oliver Green e Giaime. La serata si concluderà poi con due ore di djset del collettivo Homeland.

Domenica 1° settembre inizierà nel primo pomeriggio con la fine dei tornei di beach volley, la possibilità di partecipare alle session di yoga e palestra all’aperto con Alessandro Bianchin, i mercatini e molto altro. Alle 18 saliranno sul palco giovani artisti locali pop, Eva, Elèna e Myron, lasciando poi spazio a Sandro Mai. Il pubblico si scalderà la voce poi con i ragazzi di Outsoon, più precisamente con Doxx, Mett e Luca Re. Deiv & Friends concluderanno la serata di domenica e chiuderanno con il loro djset la terza edizione del Festival.

Nel parco Gaggetto saranno presenti anche i ragazzi di SiamounMagazine, che decoreranno tramite serigrafia le magliette con le grafiche create ad hoc per il Laveno (end of) Summer Fest 2024. Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione sarà presente con il suo discobus per la prevenzione su alcolici, sostanze stupefacenti e malattie sessuali, dando supporto ai ragazzi durante tutte e tre le serate. Fondamentale è l’aiuto e il supporto dell’amministrazione comunale e degli uffici che seguono e aiutano i ragazzi del Consiglio Comunale dei Giovani a organizzare il Festival ogni anno, così come importante è la collaborazione con l’Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Laveno Mombello che crede nei ragazzi e nelle loro attività.

Ancora una volta, il festival è gratuito per tutti e cerca quest’anno di raggiungere gli interessi di tutte le fasce d’età non solo dei giovani. Il sostegno degli sponsor che anche quest’anno hanno deciso di sostenere l’evento è unico, perché senza di loro il Festival non sarebbe possibile; i giovani e l’organizzazione ci tengono a ringraziare tutte le attività che hanno aderito: De Amtex SPA, Laveno Srl, Softech, Cartiera Merati, Carpeggiani, Roda for you, Ilop, Starseeds. Un ringraziamento speciale va a Stefano Solazzo, SteVisual, che si è occupato delle grafiche dell’evento.

La terza edizione del Laveno (end of) Summer Festival vi aspetta al parco Gaggetto a Laveno Mombello sul lago Maggiore il 30, 31 agosto e 1° settembre, per festeggiare insieme la fine dell’estate con un evento completamente gratuito.