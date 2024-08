Al Parco del Cioss di Besozzo torna il “Picnic in bianco”

Un’esperienza unica, in cui il bianco sarà il filo conduttore della serata. Il ricavato sarà in parte devoluto in beneficenza

Un evento imperdibile per chi ama le atmosfere magiche e la convivialità all’aperto. Domenica 1 settembre, alle ore 17:30, torna al suggestivo Parco del Cioss in via Monfrini, il “PicNic in Bianco”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Besozzo in collaborazione con il Comune di Besozzo, promette un’esperienza unica, in cui il bianco sarà il filo conduttore della serata. Tutti i partecipanti sono infatti invitati a indossare abiti bianchi per immergersi completamente nell’atmosfera suggestiva del picnic.

La serata sarà arricchita da numerose attività: musica dal vivo con il duo jazz “Simona & Paolo Jazz Duo”, un angolo di scrittura creativa: uno spazio dedicato a chi desidera esprimere la propria creatività con la scrittura. E ancora, un angolo fotografico per immortalare i momenti speciali della serata. Souvenir del pic nic a cura di Jolanda, un ricordo da portare a casa come testimonianza di questa esperienza. Pillole teatrali con la partecipazione della Compagnia Duse, che porterà un tocco di arte drammatica alla serata. Non mancherà un aperitivo a cura della Pro Loco, per rinfrescarsi e socializzare in un ambiente amichevole e accogliente.

L’ingresso è libero, ma è previsto un contributo di 5€ come donazione per adulti e ragazzi dai 12 anni in su. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza, un motivo in più per partecipare a questa iniziativa. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Prenotazioni e informazioni. Per chi desidera partecipare, è consigliata la prenotazione ai seguenti numeri: Morena: 347/6982528, Adriana: 331/4316916. Possibilità di prenotare il proprio cestino da picnic.