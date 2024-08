Auto americane, Harley Davidson e rock, weekend “rombante” a Casalzuigno

Nel weekend tra il 31 agosto e il 1 settembre 2024, l’Area Feste di Casalzuigno, in via Sciareda, ospiterà la quarta edizione del Blu’s American Play, un evento organizzato Blu Bar, Playmotors e Pro Loco di Casalzuigno, dedicata agli appassionati di auto americane, motociclette Harley Davidson, musica rock e tanto altro.

Questo il programma:

Sabato 31 agosto 2024

Ore 18:00: L’evento prenderà il via con un aperitivo accompagnato da un DJ set.

Ore 19:00: Sarà disponibile uno stand gastronomico che offrirà porchetta, polenta e selvaggina.

Ore 21:30: La serata sarà animata dal concerto della Rock School con Mitzi, seguito da un DJ set fino alla mezzanotte.

Domenica 1 settembre 2024:

Dalle ore 9:00: Si apriranno le porte per il raduno di auto americane ASI e di Volkswagen raffreddate ad aria, insieme al raduno di Harley Davidson e moto custom, aperto a tutti i tipi di motociclette.

Ore 12:00: Gli ospiti potranno godere di un altro stand gastronomico con carne alla griglia, polenta e selvaggina.

Ore 13:30: Il gruppo Goose Bumps si esibirà in concerto.

Ore 16:00: Seguirà la premiazione per auto e moto, insieme ai risultati del Contest Custom Show IMC organizzato in collaborazione con Biker Life.

L’evento si concluderà con un DJ set che accompagnerà i partecipanti fino al termine della manifestazione.

Durante tutta la manifestazione ci saranno stan a tema, barber shop, giocattoli vintage e club di auto e moto.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori Vanni al +39 338 739 9442 o Seba al +39 347 198 6332.