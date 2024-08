Festa di fine estate per i Giovani Democratici della Provincia di Varese

I Giovani Democratici della Provincia di Varese organizzano una festa di fine estate sabato 31 agosto presso la Festa della Schiranna. L’ingresso è gratuito. Alle 19:30 apriranno bar e cucina, mentre il DJ set inizierà alle 21:00.

«Dopo il nostro congresso di luglio, vogliamo dare il via alla nuova stagione dei GD con una festa di fine estate. Sarà un momento di aggregazione per i GD, per chi si è avvicinato durante le elezioni amministrative di giugno e per le persone che desiderano divertirsi. Abbiamo molti progetti in mente, e iniziare con un’iniziativa di autofinanziamento alla Festa della Schiranna ci sembra un ottimo primo passo», afferma il neo-eletto segretario provinciale Samuele Oppedisano.

«Sono molto contento che noi giovani stiamo prendendo a cuore la festa della Schiranna, impegnandoci a renderla una serata piacevole e divertente per tutti, cercando anche di dare un nuovo ed innovato volto alla Festa della Schiranna. E’ sicuramente un gran primo passo per iniziare bene la nuova stagione della nostra federazione. Questi momenti sono molto importanti e riescono ad essere un tassello di unione tra tutti noi. Un sentito grazie a tutto lo staff della Festa e a quelli che si stanno impegnando e si impegneranno per la causa» sostiene Pierluigi Lucchina, membro del direttivo del Circolo della Schiranna.