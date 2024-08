“Il Mio Lago – Follow my dream”: un giorno di sport, solidarietà e divertimento a Gavirate

L’evento è organizzato in collaborazione con Golden Beach, MABA Cycling Center, SOFI Design, Varesi Valter, Tabatha Vigevano e Sound Station. Il ricavato sarà devoluto per sostenere l’associazione “Le Farfalle Lilla”

Il prossimo 31 agosto 2024, gli appassionati di ciclismo e fitness sono invitati a partecipare a un evento imperdibile: “Il Mio Lago – Follow My Dream”. Questo entusiasmante evento di group cycling si terrà presso il Golden Beach Restaurant, situato al Lido di Gavirate.

Programma dell’Evento:

L’evento si svolgerà in due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza unica di ciclismo di gruppo in una location mozzafiato sulle rive del lago. Da non perdere l’aperitivo nel corso della giornata.

Orari degli Incontri:

Mattina: dalle ore 10.00

dalle ore 10.00 Pomeriggio: dalle ore 16.00

Durante l’evento, saranno presenti alcuni dei migliori istruttori di group cycling del panorama nazionale e internazionale. Tra i nomi di rilievo ci sono Omar Formaggioni, Ross Azzalin, Peppe Ajera, Marco Merazzi, Alessandro Bassi, Lucio Colnaghi e Duccio Gainotti, tutti pronti a guidare i partecipanti attraverso sessioni intense e coinvolgenti.

Dettagli delle Sessioni:

Fascia A: ER1 ore 15:30: Ross Azzalin – Omar Formaggioni OMR1 ore 16:45: Peppe Ajera – Alessandro Bassi

Fascia B: ER2 ore 18:00: Lucio Colnaghi – Duccio Gainotti OMR2 ore 19:15: Marco Merazzi



Collaborazioni e Sostenitori:

L’evento è organizzato in collaborazione con Golden Beach, MABA Cycling Center, SOFI Design, Varesi Valter, Tabatha Vigevano e Sound Station. Il ricavato sarà devoluto per sostenere l’associazione “Le Farfalle Lilla”, presenti con una banchetto informativo.

Un Evento da Non Perdere:

“Il Mio Lago – Follow My Dream” rappresenta un’opportunità unica per tutti gli appassionati di group cycling di vivere una giornata all’insegna dello sport, del benessere e del divertimento, immersi nella splendida cornice naturale del Lago di Gavirate.

L’associazione “LE FARFALLE LILLA”

Nasce da una idea di due amiche Giada e Moira, che durante un ricovero in ospedale, vogliono creare “ un qualcosa” che possa raccogliere fondi per aiutare i ragazzi e le famiglie che si trovano nella loro stessa situazione, quella di affrontare ogni giorno le difficoltà legate ai disturbi del comportamento alimentare. Il loro coraggio e la creatività si vedono subito nelle magliette oltre che negli altri gadget e tra le tante frasi da loro citate uno slogan fa eco su tutti: “LA FELICITÀ NON HA PESO, AMATI!” .

Questo è il messaggio forte che Giada ci lascia ad agosto 2022, diventando il nostro angelo più bello, quello di portare avanti e concretizzare il suo progetto. Mamma Tatiana, insieme a una gruppo affiatato di amici , ascolta e accoglie il suo desiderio e dà vita ad una Associazione di volontariato a sostegno dei ragazzi e delle famiglie che combattono i DCA.

Per informazioni: info@lefarfallelillaodv.org o @lefarfalle.lilla su Instagram.