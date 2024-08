Golasecca verso la conclusione della Festa Patronale

Sabato 31 agosto si concluderanno i festeggiamenti in onore della Patrona Santa Maria Assunta e del compatrono San Rocco. Con la Messa Vigiliare del prossimo sabato 31 agosto alle ore 17.30, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta si concluderanno i festeggiamenti in onore della Patrona. Terminata la Santa Messa, seguirà la processione con la statua di San Rocco percorrendo piazza Libertà e via Matteotti. San Rocco tornerà così nella sua chiesetta, dopo il suo periodo di (vacanza) o meglio permanenza di due settimane nella chiesa Parrocchiale.

A presiedere la Santa Messa e la Processione sarà il parroco don Luigi Re Cecconi. Come sempre è fondamentale il lavoro del Gruppo Alpini Sez. Golasecca che si prodiga nel traslare la grande statua di San Rocco.