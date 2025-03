“Le nuove rotte di Malpensa non sono ancora approvate”. Vivere Coarezza chiama in assemblea per le nuove iniziative

«L’approvazione della sperimentazione delle rotte, che veniva data per certa, è stata quantomeno sospesa, almeno per la zona Ovest».

Silverio Colombo, del comitato Vivere Coarezza, rivendica l’azione di pressione svolta dai comitati locali intorno a Malpensa.

Vivere Coarezza giovedì 27 marzo ri-chiama i cittadini a ritrovarsi sul tema delle rotte aeree: alle ex scuole elementari del piccolo paese a Nord dell’aeroporto sarà fato un “aggiornamento prossime iniziative”, alla presenza dell’avvocata Laura Bordonaro.

La legale aveva curato nell’autunno scorso l’esposto presentato da un centinaio di cittadini di Coarezza ma anche della vicina Golasecca e della “dirimpettaia” Varallo Pombia, sull’altra sponda del Ticino: una segnalazione alla Procura sull’applicazione delle nuove rotte.

Quale sarà il prossimo passaggio? Colombo per ora preferisce mantenere il riserbo, dando appuntamento all’assemblea di giovedì. Nel frattempo però rivendica l’azione di pressione che ha portato i Comitati in sedi importanti, «dal Prefetto, all’Assessorato Ambiente e anche all’Assessorato Trasporti e Infrastrutture della Lombardia».

Sedi in cui è stata ribadita la contrarietà agli scenari disegnati dalla sperimentazione (attuata da aprile a novembre 2024) ma anche la preoccupazione per l’impatto già della situazione attuale.

«Sulla rotta 303 pensiamo che le SID vengano “caricate” in modo diverso da quel che era previsto, non c’è la stessa ripartizione che c’era un anno fa prima della sperimentazione». Una sensazione, «anche se oggi lo diciamo in assenza di dati, non essendo stati pubblicati sul sito del Comune di Somma».