Musica di tutti i tempi, cibo e cultura: parla alle Generazioni la nuova edizione di sant’Ambrogio in Strada

La sesta edizione di “Sant’Ambrogio in Strada” torna il 1° settembre, domenica, per animare il rione varesino di Sant’Ambrogio Olona. Questo evento, diventato ormai cult dell’estate varesina, ha l’obiettivo di coinvolgere diverse generazioni con una varietà di proposte artistiche e iniziativeper mantenere vivo il suggestivo borgo.

Si intitolerà infatti “GenerAzioni” l’edizione 2024: e grazie alla rete di collaborazione tra l’Associazione organizzatrice I Santambrogini APS, la Parrocchia, l’Oratorio e l’Auditorium San Giovanni Bosco, la Casa per la Famiglia di Varese, e le scuole materna Gianna Beretta Molla ed elementare Giovanni Canetta, la festa offrirà attività culturali e di intrattenimento per tutte le età, promuovendo la convivenza tra generazioni.

Ogni ente coinvolto presenterà, proprio nel giorno della festa, un programma di attività culturali, sociali e benefiche che proseguirà per tutto il 2024/2025. Tra le altre, l’Auditorium offrirà spettacoli teatrali e musicali, l’Oratorio istituirà uno sportello di servizi, e l’Associazione Santambrogini installerà un defibrillatore per il rione.

MOLTE LE NOVITÀ PREVISTE

Una delle novità principali di questa edizione sarà il bus navetta gratuito che collegherà lo Stadio di Varese con il bivio di Velate: «Una navetta, gratuita, che passerà ogni mezz’ora» sottolinea Stefano Morandini, presidente dei Santambrogini – Che vuole essere un incentivo per ridurre il traffico promuovere un’alternativa ecologica, e non riempire di auto parcheggiate il rione».

Un’altra novità è che la via Sacro Monte verrà riqualificata con l’aiuto di writers varesini che «Dipingeranno le serrande dei locali sfitti, trasformandole in opere d’arte – spiega Morandini – per rendere più allegre e carine delle serrande da troppo tempo chiuse».

«È un appuntamento che unisce cultura e socialità, grazie a una proposta che è molto ricca e trasversale, in grado di interessare diverse fasce di pubblico – ha commentato Enzo Laforgia, assessore alla cultura – Protagonista è il tutto il rione nei suoi luoghi più significativi, grazie a un coinvolgimento attivo e partecipato di associazioni, residenti e realtà che fanno riferimento al quartiere e non solo. Al tempo stesso sono coinvolte anche le aree limitrofe, come Villa Toeplitz, la via Sacro Monte, mentre poca distanza c’è anche il Castello di Masnago, creando una sorta di continuità di luoghi della cultura. Quest’anno inoltre raggiungere la festa sarà ancora più facile e sostenibile grazie a un bus navetta gratuito».

Il Programma della Giornata

Nel Borgo e in Villa Toeplitz

Ore 10.30: Visite guidate a cura dell’Ass. Immagina ArteCulturaEventi “dal Borgo a Villa Toeplitz”

Per tutta la giornata: Apertura del Museo Castiglioni a prezzo convenzionato per la mostra sul 70esimo anniversario della conquista del K2

Piazza Milite Ignoto (Circolo, Tonino Macelleria)

Ore 13.00: Seven Seas Orchestra (Hot Jazz / Calypso)

Ore 14.00: Black Orange (Pop/Rock ‘90/’00)

Ore 16.00: Fleurs di Pesco (Omaggio ai cantautori degli anni ’70)

Ore 18.00: Rollin Gamblers (Rock’n Roll / Rockabilly ‘50/’60)

Piazza Milite Ignoto (Angolo Salumaio)

Ore 13.00: Giocoleria, artisti di strada, maghi

Ore 14.00: The Last Call (rock anni ‘70/’80)

Ore 14.30: Stip (Indie / Pop)

Ore 15.00: The Hevals (Rock)

Ore 16.00: Midlife Crisis (Rock)

Ore 16.30: Stomp 442 (Pop/Rock)

Ore 17.00: Riverdale (Rock)

Ore 18.00: Babi (Rap)

Piazzetta Via Sacro Monte

Ore 14.00: Seven Seas (Hot Jazz / Calypso)

Ore 15.00: Scate (Rap)

Ore 16.30: Motorholl (Storia del Rock dagli anni ’70 ad oggi)

Ore 18.00: Karaoke Frizzante con Ariele Frizzante & Elton Novara

Angolo Via S. Monte / Canetta

Dalle 12.30: RADIO VILLAGE NETWORK – diretta evento, interviste

Ore 17.30: RADIO VILLAGE NETWORK DJ-SET anni ‘80/’90

Scuola Canetta

Ore 11.30: 3 Valli Kids (gara ciclistica per bambini)

Ore 12.30: Stand Gastronomico a cura dei Sant’Ambrogini

Ore 14.00: I Giochi di una Volta, Zucchero Filato, Gonfiabili

Ore 16.00: 3 Valli Kids – 2 parte

Per tutta la giornata: JUKEBOX GENERAZIONALE con Gabriele Tamagnini e Dj Brega, banco di libri usati

Scuola Materna G.B. Molla

Ore 10.30: Colazione, esposizione foto d’epoca, truccambimbi

Ore 10.45: Letture animate con la Biblioteca “LeggerMente”

Oratorio S.G. Bosco / Auditorium, Biblioteca, Chiesa

Ore 12.00: Aperitivo Inaugurale sul Sagrato della Chiesa

Ore 13.00: Apertura Biblioteca e scambio libri

Ore 16.00: Gara di Torte

Ore 16.30: Spettacolo e Open Day Scuola di Teatro all’Auditorium

Ore 19.00: Apertura Stand Gastronomico

Ore 20.30: Dimostrazione Ballo Swing

Ore 21.00: Intrattenimento Musicale

L’evento è organizzato da Ass. I Santambrogini APS in partenariato con il Comune di Varese e il progetto “GenerAzioni” formato da diverse realtà locali. La direzione artistica è a cura di Madboys Eventi&Concerti, il progetto grafico è stato realizzato da Flai Graphics Design e Stefano Morandini, e il coordinamento degli espositori è a cura di Mani Maestre.

Per maggiori informazioni, contatti: santambrogioinstrada@gmail.com | 3387048871. Seguiteci sui social @santambrogioinstrada.