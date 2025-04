Provaci ancora Openjobmetis: Varese va a far visita alla Virtus capolista

«Continuiamo a lavorare come se dovessimo fare i playoff». Sabato scorso, subito dopo la vittoria su Sassari, Ioannis Kastrtis si era congedato con queste parole dalla Openjobmetis che, al termine dell’ennesima settimana da “porte girevoli” (ovvero con l’addio di Alex Tyus) è ora pronta a tornare in campo. Questa volta in trasferta, questa volta contro una delle formazioni favorite per lo scudetto, la Virtus Bologna.

Domenica 27 aprile (dalle 19,30) i biancorossi proveranno a mettere in difficoltà le Vu Nere sul parquet della Segafredo Arena, inseguendo un successo che all’ombra delle due torri manca dal 2018 quando (al PalaDozza) le triple di Tyler Larson diedero a Varese due punti decisivi nella rincorsa playoff. Missione impossibile? Forse sì, anche se all’andata l’Openjobmetis – con Mandole alla guida – riuscì nel clamoroso colpo di mano grazie a un Librizzi formato gigante (28 punti e 9 assist) e un Nino Johnson che per una volta sembrò quello degli “Immarcabili”.

Nelle ultime settimane però, la Virtus di coach Dusko Ivanovic (all’andata c’era ancora Luca Banchi) ha serrato le fila e, approfittando della conclusione di una brutta stagione in Eurolega, ha messo a terra tutto il suo potenziale sulle strade della LBA. I bianconeri hanno vinto le ultime quattro partite (Reggio, Treviso, Brescia, Pistoia), sono risaliti in testa alla classifica e vogliono a tutti i costi la prima testa di serie sul tabellone playoff in un duello serrato con Trapani. Motivo per cui, da quelle parti, è inutile attendersi qualsiasi tipo di regalo.

Varese d’altro canto sa di dover contare solo sulle sue forze ma anche di potersi guadagnare la salvezza con le proprie mani, senza necessariamente attendere passi falsi da altre squadre (ricordiamo che c’è solo una combinazione “mortale”: un arrivo a 18 tra OJM, Cremona e Scafati. In tutti gli altri casi Varese è salva). L’addio di Tyus ha delineato una formazione comunque a sei stranieri, perché si rivedrà in campo Justin Gray: reparto esterni più affollato quindi, con Fall o Anticevich schierati da secondo pivot dietro a Kao e con Bradford confinato a cambio delle guardie.

La Segafredo dell’ex di turno Achille Polonara (-8 da 3.500 punti in Serie A) non dovrebbe avere alcun problema di formazione ed è una di quelle squadre che per il campionato italiano navigano nell’abbondanza. Hackett e Pajola garantiscono regia e difesa, Belinelli è il solito cecchino mentre la cura-Ivanovic ha permesso di recuperare anche Clyburn che aveva attraversato momenti poco incisivi. Cordinier e Shengelia sono probabilmente i due giocatori più pericolosi per impatto e qualità offensive mentre Zizic e Diouf (con il georgiano e PolonAir) sono pronti per imporsi in area. Insomma, sarà durissima, ma la OJM di Kastritis “a cuor leggero” potrebbe per lo meno dare filo da torcere, specie se la Virtus commetterà l’errore di sottovalutare Hands e soci.

LE ALTRE – Nella corsa salvezza occhi biancorossi puntati su Scafati: i campani ospitano Treviso, turno sulla carta abbordabile, ma in caso di sconfitta gialloblu per Varese sarebbe salvezza certa. Incontri casalinghi difficili per le altre due concorrenti dirette, Cremona e Napoli: lombardi con Trieste, campani con l’altra capolista Trapani. Infine c’è Pistoia sull’orlo della retrocessione matematica: la Estra va a Venezia con una delle squadre più in forma della LBA.

CLASSIFICA (dopo 27 giornate): V. Bologna, Trapani 40; Brescia, Trento 38; MIlano 36; Reggio Emilia 34; Trieste 32; Venezia 30 || Tortona 28; Sassari 24; Treviso 20; VARESE 18; Cremona, Napoli 16 || Scafati 12; Pistoia 10.

DIRETTAVN – La partita di Bologna sarà raccontata dal nostro giornale attraverso il liveblog #DirettaVN già attivo dal venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, immagini e con il sondaggio-pronostico pre-partita. Lo trovate al link sottostante.