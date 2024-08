Grande festa agricola a Caronno Varesino: quattro giorni di tradizioni e divertimento

Dal 29 agosto al 1° settembre, la Pro Loco di Caronno Varesino organizza la 6ª Festa Agricola, che si terrà presso i campi di Via Marconi.

Un programma ricco di eventi

La festa prenderà il via giovedì 29 agosto alle ore 19:00 con l’apertura dello stand gastronomico, seguito alle 21:00 da una serata di ballo in compagnia del gruppo “Tabarka Jones”. Venerdì 30 agosto, oltre all’apertura dello stand gastronomico, alle 21:00 è previsto uno spettacolo equestre a cura della “Contea Baraggia”, e la serata proseguirà con la musica dell’orchestra “ASD Free To Dance”.

Sabato 31 agosto, la giornata sarà dedicata principalmente ai più piccoli con giochi e laboratori a partire dalle 15:00. La serata vedrà il ritorno dello spettacolo equestre seguito da una serata musicale con il gruppo “Altomilanese Brigata”, che proporrà un repertorio di canzoni italiane dagli anni ’60 a oggi.

Domenica 1° settembre: la giornata clou

La giornata di domenica 1° settembre sarà particolarmente intensa e ricca di eventi. Si partirà alle 8:30 con il raduno e l’esposizione dei trattori, seguiti dalla benedizione dei mezzi agricoli alle 10:15. Durante la giornata, non mancheranno momenti dedicati alla tradizione, come la pigiatura dell’uva alle 15:00 e la dimostrazione cinofila di cani della Be More Dog alle 16:00.

Nel pomeriggio, la festa si animerà con l’Agricola Country Dance, che vedrà la partecipazione di Dana Goodin & Friends a partire dalle 16:00. Alle 17:00 i bambini potranno divertirsi con il giro in pony a cura della “Contea Baraggia”, e la giornata si concluderà con una serata di ballo country alle 19:00.

Attività per i bambini

Durante tutta la giornata di domenica, a partire dalle 11:00, i più piccoli potranno partecipare a numerose attività organizzate dal progetto “Ascuoladifattoria”. Tra le varie proposte ci saranno percorsi didattici, la tostatura manuale del pane, la mungitura di una pecora, e laboratori dedicati alla lavorazione della terra e alla preparazione dell’impasto per il pane, con l’opportunità di impastare e lavorare a mano i prodotti agricoli.

Non mancheranno momenti speciali come la mungitura della “Mucca Camomilla” e della “Capretta Camomilla”, le mascotte del progetto, che renderanno la giornata indimenticabile per i più piccoli.

Ristoro e prodotti locali

Durante tutta la durata della festa sarà sempre aperto uno stand gastronomico dove sarà possibile gustare le specialità locali, in particolare le “costine allo spiedo”, fiore all’occhiello della manifestazione. Inoltre, sarà allestita un’esposizione di trattori e una vendita di prodotti agricoli, dando la possibilità a tutti i visitatori di portare a casa un pezzo delle tradizioni contadine del territorio. Sabato e domenica inoltre sono previste esibizioni degli scultori del legno che utilizzano motoseghe, prove di tiro con l’arco e domenica antica trebbiatura.