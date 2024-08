Beer’n Sound: Un weekend di musica, divertimento e buon cibo a Biandronno

La Pro Loco di Biandronno, con il patrocinio del Comune di Biandronno, presenta “Beer ‘n Sound”, un evento che unisce musica dal vivo, buon cibo e tanto divertimento in un weekend imperdibile. L’evento si terrà presso Bosco del Fauno, location magica nella natura, gestito proprio dalla Pro Loco, offrendo un’atmosfera unica per tutti i partecipanti, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre.

Sabato 31 Agosto: Serata di Musica e Gastronomia

L’evento inizierà sabato 31 agosto a partire dalle ore 19:00 e si protrarrà fino all’01:00 di notte. Sarà una serata all’insegna della buona musica e della convivialità, con uno stand gastronomico che offrirà una varietà di delizie culinarie. Il clou della serata sarà l’esibizione live dei Still Love You Queen Tribute, una band che renderà omaggio ai leggendari Queen, promettendo di far rivivere le emozioni e l’energia delle loro più grandi hit.

Domenica 1 Settembre: Pranzo, Karaoke e Cultura

La festa continuerà domenica 1 settembre dalle ore 12:00 alle 18:00 con l’apertura dello stand gastronomico per il pranzo. Nel pomeriggio, il palco sarà aperto a tutti con una sessione di karaoke, offrendo l’opportunità di esibirsi e divertirsi in compagnia. Inoltre, Villa Borghi sarà aperta per visite alle mostre e al Museo dei Burattini, un’occasione unica per immergersi nella cultura e nella storia locale.

Il Menù del Weekend

Il menù di “Beer ‘n Sound” è pensato per accontentare tutti i palati, offrendo una selezione di piatti gustosi:

Panino con salamella

Anelli di totano

Nuggets di pollo

Verdure pastellate

Patatine fritte

Polenta e Zola

Polenta “Lumbett e Luganega” (polenta con salsiccia e lombo)

Crepes alla Nutella come dolce

E naturalmente, non mancherà la birra a volontà per accompagnare ogni portata e brindare insieme agli amici.

Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento che unisce buona musica, cucina tradizionale e momenti di svago. Vi aspettiamo al Bosco del Fauno per un weekend indimenticabile.