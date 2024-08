G.P. Carnaghese: 170 chilometri per incoronare il nuovo re

Edizioni “grandi firme” per il 52° GP Industria, Commercio e Artigianato Carnaghese, la classica ciclistica per le categorie Elite e Under 23 (quelle appena al di sotto dei professionisti) che andrà in scena sabato 31 agosto su un tracciato senza grandi pendenze ma con continui cambi di ritmo che rendono la corsa aperta e incerta sino al traguardo.

Sono quasi 200 i corridori ai nastri di partenza del “Carnaghese 2024” con un livello qualitativo molto alto tanto da richiamare sul tracciato diversi addetti ai lavori tra cui il c.t. della nazionale under 23 Marino Amadori. Tra i 194 iscritti spiccano i vincitori di quasi tutte le corse nazionali della categoria in questa stagione tra cui il campione italiano Edoardo Zamperini e il valcuviano Christian Bagatin; ci sono inoltre il vincitore 2023 Federico Iacomoni (in alto il podio 2023) ma anche i quotati inglesi George Wood e William Harding o l’idolo di casa Aronne Antonetti. E ancora Meris, D’Aiuto, Arrighetti e Cordioli.

«Quest’anno abbiamo raggiunto un livello qualitativo che abbiamo avuto in poche altre occasioni – spiega il presidente della Carnaghese, il confermatissimo Adriano Zanzi – Siamo soddisfatti e gratificati per gli enormi sforzi che ogni anno mettiamo in campo per allestire questa manifestazione».

Il cosiddetto “Circuito del Seprio” dovrà essere coperto dieci volte per un totale di 170 chilometri: la partenza è fissata alle 13 in via Castiglioni a Carnago dove avrà sede anche il traguardo. Il gruppo transiterà da Carnago, Solbiate Arno (circonvallazione, centro, gran premio della montagna), Caronno Varesino, Carnago, località Respiro, Gornate Olona, località Torba, Castelseprio (gran premio della montagna), Ponte Tenore a ancora Carnago. Oltre all’aspetto agonistico bisogna segnalare il momento (ore 15) dedicato all’atleta paralimpico Andrea Devincenzi, reduce da alcune pedalate in diverse parti del mondo.