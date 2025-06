La Verdi anima Carnago e Rovate con “Un mondo di musica”, tra saggi, concerti e giovani talenti

La sede di Carnago dell’Accademia La Verdi Musica, Arte e Spettacolo Aps ha fatto da palcoscenico, sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, all’evento “Un mondo di musica”, la tradizionale festa di fine anno accademico presentata da Daniela Casati. Due giornate ricche di musica, partecipazione e passione, in cui studenti di ogni età si sono esibiti davanti a un pubblico caloroso. In apertura, le esibizioni individuali degli studenti, seguiti dalle performance della Junior Band e Teen Band dirette dal M° Alessandro Ferrari.

Galleria fotografica “Un mondo di musica”, festa di fine anno a Carnago per La Verdi 4 di 4

Domenica 1° giugno, a chiudere in grande stile l’evento, l’attesa esibizione della Big Band diretta dal M° Alberto Pagani, fiore all’occhiello dell’associazione, che ha conquistato la platea con un repertorio brillante e travolgente.

La serata di domenica si è conclusa con la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi tra cui quelli internazionali certificati Trinity College London seguita dall’inno nazionale ed europeo. A rendere ancora più significativo il momento, la presenza del sindaco di Carnago Barbara Carabelli, dell’assessore Nadia Foletto e di don Andrea Budelli impegnati nella consegna dei tantissimi diplomi.

«Ringraziamo Fondazione Cariplo per aver sostenuto un evento musicale che ha unito formazione, arte e comunità, valorizzando il talento dei giovani e promuovendo la cultura sul territorio in un’atmosfera di festa e condivisione – dice il presidente dell’associazione Davide Lovo – Così come ringraziamo la Polisportiva Rovatese Asd, che ha gestito l’apprezzato servizio gastronomico che ha accompagnato l’evento, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione».

L’Associazione proseguirà la propria attività anche nei mesi estivi con i corsi musicali aperti a bambini, ragazzi e adulti.