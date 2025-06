A Carnago spaghetti allo scoglio, gamberoni e paella per la “Festa del Pesce”

A Carnago è tutto pronto per accogliere la quinta edizione della Festa del Pesce, un appuntamento che nel tempo è diventato una vera e propria tradizione estiva. Due weekend all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e delle sorprese, da vivere sotto la grande tensostruttura della Pro Loco, in via Rione Bregana 2, presso l’Azienda Agricola Cogo.

Ogni sera, a partire dalle 19.00, la cucina propone un menù di mare da leccarsi i baffi: spaghetti allo scoglio, fritto misto, baccalà con polenta, grigliata, branzino e gamberoni alla piastra. E la domenica a pranzo, solo per veri intenditori, la regina della festa: la paella, servita fino a esaurimento. Ma non mancano piatti di carne e proposte vegetariane, per soddisfare tutti i gusti. Il bar resta sempre aperto con birre fresche, un aperitivo creato appositamente per l’evento e l’Asfaltino, il celebre digestivo locale da non perdere.

PROGRAMMA… MUSICALE

Il palinsesto musicale parte col piede giusto: venerdì 13 giugno la ESCAPE BAND accenderà il palco con il suo live, mentre sabato 14 toccherà ai VANDALI, cover band energica e coinvolgente. Domenica 15, tra una forchettata di paella e l’altra, spazio al Dance Show pomeridiano e alla serata danzante con Dance Project APS.

La settimana successiva promette ancora più gusto e divertimento. Venerdì 20 si esibiranno i BIGWAVE, mentre sabato 21 sarà la volta dei MEGAMAX, con un tributo coinvolgente agli 883. Domenica 22, dopo un pranzo con specialità a sorpresa, si torna a ballare con Dance Project, ma non prima di un pomeriggio movimentato da un nuovo Dance Show.

RADUNO AUTO TUNING

E per chi ama i motori, la domenica 22 riserva un appuntamento da non perdere: dalle 10.00 alle 18.00, il raduno di auto tuning porterà a Carnago una sfilata di carrozzerie sportive e dettagli mozzafiato, per la gioia di appassionati e curiosi.

L’Azienda Agricola Cogo ospita anche una fattoria didattica, un’area giochi per bambini e un’agrigelateria con formaggi e delizie del territorio. Il parcheggio interno garantisce comodità e accesso diretto all’evento, che si terrà anche in caso di maltempo.

CONTATTI

Proloco di Carnago

M: 347 4325807

@: proloco.carnago@tiscali.it

Facebook