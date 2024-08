Un weekend con gli Alpini: buon cibo, musica e solidarietà all’area feste di Casorate

La tre giorni è organizzata dal Gruppo di Gallarate, con una grande proposta culinaria, con gnocchi, polenta con vari condimenti, un giorno speciale con fritto misto. E poi ci sono i concerti per stare insieme

È arrivato il weekend più amato per gli Alpini gallaratesi:il Gruppo di Gallarate dell’Associazione Nazionale Alpiniterranno la loro festa dal 30 agosto al 1° settembre 2024 all’Area Feste di Casorate Sempione, in via Roma 100.

Il programma gastronomico offre una varietà di piatti tipici, tra cui gnocchi al ragù, zola e pesto, stufato d’asino con polenta, bruscitt con polenta, baccalà alla vicentina con polenta, e una selezione di salamelle, patatine fritte e altre prelibatezze.

Nella giornata di domenica 1° settembre sarà servito un “Gran Fritto Misto“, disponibile solo per quel giorno.

Gli stand gastronomici saranno aperti venerdì e sabato a partire dalle 19:00, mentre domenica sarà possibile pranzare dalle 12:00 e cenare nuovamente dalle 19:00.

La musica

Oltre alla proposta culinaria, l’evento prevede anche serate musicali per intrattenere i partecipanti. Venerdì 30 agosto, alle ore 21:00, si esibirà la “Balcon Band”, mentre sabato 31 agosto sarà la volta del “Ticket Group”, che proporrà una serata rock con brani degli anni ’70 e ’80.

Un appuntamento solidale

Un momento amato da molti per la cucina e l’intrattenimento musicale, ma che ha anche un versante solidale: anche quest’anno gli Alpini contribuiranno alla raccolta fondi per Selene, una bambina di Busto Arsizio che deve affrontare cure particolari per una malattia degenerativa.

Per ulteriori informazioni sulla festa, è possibile contattare gli organizzatori ai numeri di telefono 335/7436846 oppure 320/6384083