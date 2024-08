Sangiano si prepara per la “Notte Rosa 2024”

La Pro Loco Sangiano presenta la “Notte Rosa 2024”, un evento serale vivace che si terrà il 31 agosto presso la suggestiva Villa Fantoni a Sangiano (VA). Questa serata ricca di divertimento promette di essere indimenticabile, con cibo, musica e spirito di comunità, dalle 17 fino a mezzanotte.

La serata inizierà alle 18:00 con l’apertura di uno stand gastronomico, che offrirà una varietà di prelibatezze culinarie. A partire dalle 20:00, DJ Sirmax prenderà il comando, creando l’atmosfera perfetta per la serata con una selezione di brani che faranno ballare e divertire tutti.

Oltre al cibo e alla musica, le strade di Sangiano si animeranno con negozi aperti, bancarelle e ristoranti e i venditori locali e i commercianti mostreranno le loro migliori proposte, creando un’atmosfera vivace e festosa. In caso di maltempo, l’evento all’aperto sarà annullato. Tuttavia, la cucina rimarrà aperta per il servizio d’asporto, garantendo che gli ospiti possano comunque gustare il cibo delizioso previsto per la serata.

Per maggiori informazioni, potete contattare la Pro Loco Sangiano via email all’indirizzo proloco.sangiano@gmail.com, o seguire gli aggiornamenti su Facebook e Instagram. Per richieste dirette, contattare Tatiana al 3339966653.