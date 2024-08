Gli “Aironi Neri”, la tribute band dei Nomadi, in concerto per Unicef a Busto Arsizio

La tribute band ufficialmente riconosciuta dai Nomadi in concerto domenica 1 settembre alle 21.30 in Piazza Santa Maria

Domenica 1 settembre alle 21.30 in Piazza Santa Maria a Busto Arsizio si terrà una serata speciale in sostegno del comitato provinciale Unicef di Varese offerta dal gruppo Aironi Neri, una tribute band ufficialmente riconosciuta dai Nomadi.

Il concerto sarà ad accesso libero. Ad annunciarlo è Nicholas Ottolina, Presidente del Comitato Provinciale dell’UNICEF di Varese, che lancia così l’iniziativa: “Questa serata unica sarà un’occasione per godere della musica coinvolgente dei Nomadi, interpretata dal talentuoso Gruppo Aironi Neri, e al tempo stesso un modo per sostenere le importanti iniziative del Comitato Provinciale dell’UNICEF di Varese.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Busto Arsizio, a sottolineare l’importanza della solidarietà e della condivisione nella nostra comunità. Vi aspetto numerosi per questa serata di solidarietà e condivisione.”

Nel corso dell’evento, interverranno personalità legate all’UNICEF per esporre al pubblico presente le iniziative e i progetti in corso. Sarà un’occasione per conoscere da vicino il lavoro dell’UNICEF, che è attivo sia a livello locale che internazionale, e lavora in oltre 190 paesi e territori per salvare le vite dei bambini, difendere i loro diritti e aiutarli a realizzare il loro potenziale, dalla prima infanzia all’adolescenza.

Il Gruppo “Aironi Neri” ha guadagnato riconoscimento e apprezzamento per la propria dedizione nel portare la musica dei Nomadi a un pubblico più ampio. La formazione è attiva dai primi anni 90 e grazie alla loro performance il pubblico potrà vivere una serata da ricordare. Per informazioni sull’evento scrivere a: comitato.varese@unicef.it