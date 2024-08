Ad Arbizzo di Cadegliano Viconago torna la festa della Madonna delle Grazie

Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre torna ad Arbizzo, frazione di Cadegliano Viconago in provincia di Varese, la festa dedicata alla Madonna delle Grazie, una ricorrenza molta sentita in tutta la valle.

Ogni sera, a partire dalle 19:30, sarà attivo lo stand gastronomico, animato da balli, musica e dalla tradizionale pesca di beneficenza, il cui ricavato sarà destinato alle opere parrocchiali.

Il triduo di preparazione alla festa di domenica prenderà invece il via giovedì 29 agosto alle 18:00 nella chiesa della frazione. Giorno speciale sarà proprio domenica, con l’inizio alle 10:00 con una messa solenne, seguita dall’incanto dei canestri. Lo stand gastronomico sarà aperto anche per il pranzo, dalle 12:30, offrendo piatti tipici locali. La giornata si concluderà con una solenne processione alle 20:30, durante la quale la statua della Madonna sarà portata in processione, accompagnata dalle confraternite e dalla banda di Marchirolo.

Per maggiori informazioni: locandina