Varese piange Natale Gorini, poeta e re bosino

Si è spento all’età di 93 anni Natale Gorini, poeta dialettale e indimenticato “re bosino” per vent’anni.

Alla scomparsa di Natale Gorini, ha dedicato un commosso messaggio il giornalista Fausto Bonoldi.

«Oggi piangiamo un grande varesino senza il quale la lingua antica parlata per secoli in città sarebbe rimasta un po’ più nascosta – scrive Bonoldi – All’età di 93 anni, ha concluso la sua avventura umana Natale Gorini, poeta bosino “laureato” ben nove volte e autore, con Clemente Maggiora, del “Parolario bosino“, il più completo e rigoroso vocabolario del dialetto varesino. Ma vogliamo ricordare Natale soprattutto per la carica di “re bosino” che ha onorato per un ventennio, non tralasciando di sferzare con rispettosa ironia, nell’annuale “discorso della corona”, i reggitori dell’amministrazione civica, fedele interprete, lui bosino doc, del detto latino “castigat ridendo mores”».

I funerali svolgeranno lunedì 19 aprile alle 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio. La cerimonia sarà preceduta alle 15.00 dalla recita del Rosario.

Qui alcune poesie di Natale Gorini