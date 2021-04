Il Varese torna ad allenarsi, ma ci sono altri casi di Covid

Una buona e una cattiva notizia per il Varese. La buona è che la squadra di mister Ezio Rossi ha ripreso oggi gli allenamenti a Brenno Useria, in attesa della prossima gara di campionato, che per i biancorossi è prevista per domenica 11 aprile. In campo tutti i giocatori risultati negativi ai controlli.

La cattiva, invece, è che la squadra non è ancora “covid-free” e sono sette gli elementi che non hanno potuto prendere parte al primo allenamento. Dai tamponi eseguiti alla fine della quarantena, infatti, sono stati riscontrati tre casi di positività – che si sommano a quello già fermo – e tre sono invece in attesa di esito per il test di conferma molecolare.

Non arrivano insomma notizie confortanti dall’ambiente biancorosso, che alla ripresa del campionato avrà tante gare in pochi giorni almeno fino all’inizio di maggio. Virus permettendo, ovviamente.