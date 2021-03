Un positivo nel Varese, squadra in quarantena

Il Città di Varese è in quarantena e quindi è a serio rischio rinvio la partita in programma domenica 21 marzo (ore 14.30) a Carate Brianza contro la Folgore Caratese.

Secondo quanto comunicato dalla società biancorossa, a seguito di un controllo effettuato in settimana, un componente del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19. Ats ha quindi disposto la quarantena per tutta la squadra, così come impongono le norme.