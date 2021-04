Il video racconto della “caccia ai rifiuti” nei boschi di Avigno

Hanno 21 anni, vivono a Varese e nella vita studiano Scienze del Turismo e Scienze Sociali: sono Francesco Gemmo ed Alessandro Giordano, detto “JJ”.

Un giorno hanno deciso di passare diversamente il loro pomeriggio e sono andati a caccia di spazzatura. Sono sempre di più le iniziative in questo senso nel mondo e in provincia di Varese: dai celeberrimi volontari di strade pulite, ormai attivi su un territorio che arriva fino alle porte di Milano, al plogging a Luvinate, a tante altre ancora. Raccogliere spazzatura è la nuova moda green che per fortuna impazza anche fra i più giovani.

“Siamo appassionati di camminate, amiamo la natura e la valorizzazione del territorio e ogni volta che abbiamo un minimo di tempo ne approfittiamo per stare nei boschi e da tempo abbiamo notato che nelle nostre zone i rifiuti abbondano (sia nei boschetti di Avigno che anche nel Parco Regionale del Campo dei Fiori, in alcune zone addirittura aree di deposito abusive). Abbiamo deciso di mettere in pratica l’idea di tener pulite le zone che frequentiamo nel quotidiano, sia per noi, che per la comunità ed eventuali persone che arrivano da fuori varese. Una buona presentazione del luogo/tenuto bene e pulito ha molteplici vantaggi”

La loro operazione raccatta spazzatura l’hanno voluta raccontare anche con un video caricato su Youtube e condiviso sui loro social. Un modo simpatico e fresco per diffondere la buona pratica e invogliare sempre più persone ad unire l’utile (ripulire i boschi) al dilettevole, cioè il camminare negli splendidi spazi verdi del nostro territorio.

“Domenica 18.04.21 io e Alessandro Giordano (JJ) abbiamo deciso di mettere in pratica quel che volevamo fare da tempo, ovvero renderci attivi in prima persona nella raccolta dei rifiuti nei boschi partendo dalle zone vicino casa nostra”, si legge a commento del video.

Bravi ragazzi!