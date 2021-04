“Walk and Talk”: in montagna con gli occhi del prossimo

NOTIZIARIO UISP del 21 aprile 2021

QUI NAZIONALE – Giunta Nazionale Uisp: ripresa, lavoro e territorio

Venerdì 16 aprile si è riunita la Giunta nazionale Uisp, il primo incontro dopo l’elezione avvenuta nello scorso Consiglio Nazionale del 10 aprile. Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, ha introdotto i lavori con una relazione che ha toccato i gravi motivi di sofferenza delle asd e società sportive del territorio. Uisp chiede al governo la giusta attenzione e le necessarie risorse per la sopravvivenza e la ripresa, da indirizzare al lavoro sportivo e alle basi associative dello sport sociale e per tutti. Le istanze Uisp sono state rappresentate alla sottosegretaria Valentina Vezzali e al Dipartimento sport, sia in termini di sostegni per l’emergenza, sia in relazione al Decreto sostegni per la ripartenza.

Tiziano Pesce è stato appena eletto nel Consiglio Nazionale Coni come rappresentanti degli enti di promozione sportiva, in virtù delle posizioni coerenti della nostra associazione. In merito al fondo emergenza Covid e ai sostegni al territorio, Uisp avvierà al più presto un percorso condiviso di sostegno allo sport di base e ai praticanti, anche attraverso una specifica campagna di informazione.

Sul versante della vita associativa interna, sia nella relazione di Tiziano Pesce, sia negli interventi successivi, è stato espresso l’orientamento di costruire una associazione aperta, capace di accorciare le distanze tra nazionale e territorio, con un gruppo dirigente articolato in dipartimenti e gruppi di lavoro, con la massima corresponsabilizzazione di una squadra larga di dirigenti. È stata ribadita la centralità della Giunta nazionale, in stretto rapporto con la Conferenza dei Presidenti regionali e i Settori di attività.

MONTAGNA – “Walk and talk!”: a Trento sport e integrazione

“Walk and talk!-Con gli occhi dell’altro” è il documentario di Sara Cao, friulana e laureata in Cinema al DAMS di Bologna, che racconta un progetto promosso da Uisp Trento. Una squadra di calcio multietnica, ASD Intrecciante, alcuni giovani studenti e un team di esperti escursionisti si danno appuntamento alla Stazione Centrale di Trento, punto di partenza della loro avventura. Alcuni non hanno mai fatto trekking, altri conoscono i sentieri come le proprie tasche, ma nessuno ha ancora guardato la montagna attraverso gli occhi dell’altro. Con questo obiettivo inizia il viaggio, durante il quale il gruppo condivide sensazioni, aneddoti e pietanze di culture diverse. Il documentario è inserito nella sezione “Orizzonti vicini”, dedicata a storie, scenari, produzioni e autori del Trentino-Alto Adige, in collaborazione con Trentino Film Commission.

Il progetto Walk and talk è stato promosso da Uisp Trentino, sostenuto da Fondazione Caritro, in collaborazione con SUSAT, Intrecciante a.s.d. e Alchemica. Il documentario sarà disponibile on line dal 3 maggio: infatti il Trento Film Festival torna dal 30 aprile al 9 maggio con un’edizione interamente digitale.

FORMAZIONE – In presenza e on line, continuiamo a migliorarci

Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali. I percorsi formativi proseguono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche e in ottemperanza a tutte le direttive in tema di prevenzione del contagio da Coronavirus.

Uisp ha messo a punto e avviato un programma di formazione in videoconferenza per le materie teoriche, per proseguire sulla strada di corsi di qualità sia per le Unità didattiche di base, sia per i moduli formativi delle attività. È un modo per dimostrare concretamente che la formazione Uisp non si ferma in quanto spina dorsale del sistema di promozione di attività sportive per tutti e per tutte le età. Non solo: Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta. Anche dal punto di vista tecnologico: l’emergenza Coronavirus ci ha spinto ad accelerare forzando i tempi nell’utilizzazione della tecnologia.

Sul sito web nazionale (QUI) è possibile trovare l’elenco completo dei corsi.