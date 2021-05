A Rescaldina si vota per il bilancio partecipativo, ecco i progetti “in gara”

Pronti, partenza, si vota! Nei giorni scorsi grandi e piccini hanno presentato al paese i progetti “in gara” e ora a Rescaldina sono ufficialmente aperte le urne del bilancio partecipativo, che daranno la possibilità ai cittadini di scegliere tra i 14 progetti proposti fino a domenica 30 maggio.

Tre le idee “candidate” dai più piccoli, che quest’anno hanno a disposizione un budget di 22.500 euro nell’ambito degli investimenti con la possibilità di proporre opere per il verde, l’edilizia scolastica, gli impianti sportivi e culturali, la sicurezza e l’arredo urbano. Si parte con “Funny World”, un mondo del divertimento in miniatura con un labirinto di siepi, uno spazio per le attività motorie, un’area “amici semini” dedicata alla semina e una biblioteca a cielo aperto realizzata con materiali di recupero che i più piccoli vorrebbero realizzare nella striscia di terreno che va dal Bosco della Pace ai giardini pubblici di via Alighieri. Si passa per il “Giardino Arcobaleno”, che prevede la realizzazione di disegni e giochi dipinti permanenti all’interno dei giardini delle scuole primarie “Alighieri” e “Manzoni” attraverso percorsi di coordinazione ed attività motoria, equilibrio, giochi di una volta ed educazione stradale. Per finire con il “Parco della Salute”, un’area fitness per bambini e ragazzi dotata di fontanella nel parco tra via Lombardia e via Dolomiti, che già oggi è dedicato allo sport.

I “grandi”, invece, per opere pubbliche hanno a disposizione la stessa cifra di bambini e ragazzi, hanno proposto l’installazione di nuove attrezzature ludiche nei giardini delle scuole dell’infanzia Ferrario e Don Pozzi, la riqualificazione del parco di via Zerbi con la sistemazione dell’area giochi e della panchine, nuovi tavoli da pic-nic e cestini e la potatura del verde, un centro ricreativo per adolescenti a Villa Rusconi da gestire con l’aiuto dei ragazzi stessi, un campo da bocce al parco di via Nenni e la creazione di una “Rescaldinaland” con vasche di sabbia per bambini, aree “fresche” con nebulizzatori e aree relax sempre al parco di via Nenni. Unico progetto, quest’ultimo, che prevede un costo inferiore all’intero budget, di circa 18mila euro.

Chiudono il cerchio del bilancio partecipativo i sei progetti proposti tra le iniziative culturali: corsi di vario tipo – come ricamo, uncinetto, bricolage e decoupage – tenuti da anziani, persone che vogliano condividere le proprie competenze o da esperti, direttamente a casa di chi ha bisogno di compagnia (3mila euro), iniziative di ascolto di ascolto e formazione rivolte al sostegno delle competenze relazionali, genitoriali ed educative con possibilità di attivare uno sportello di mediazione familiare sistemica (5mila euro), un corso di Lingua dei Segni Italiana aperto alla cittadinanza e iniziative di sensibilizzazione e formazione per le scuole (6mila euro), una tre giorni di “Festa del Libro” con incontri, dibattiti, concerti e presentazione di libri per bambini e adulti (6mila euro), una mostra permanente all’aperto che colori strade e muri intorno ai parchi e alle strutture frequentate dai più piccoli proprio con opere realizzate da loro (3mila euro) e l’organizzazione della seconda edizione di laboratori per bambini, genitori e terza età dedicati alla mobilità sostenibile, con incontri di formazione e di educazione stradale, uscite sul territorio e su percorsi guidati, corredati da mappe e materiale storico e informativo sulle vie del paese.

Al bilancio partecipativo di Rescaldina potranno votare, una sola volta a testa, tutti i cittadini che abbiano compiuto 15 anni, indicando tre preferenze per le spese correnti e tre preferenze per le spese di investimento, per le quali sono state preparate due diverse schede: le preferenze espresse attribuiscono punteggi ai progetti scelti.

QUI LE SCHEDE PER VOTARE ONLINE