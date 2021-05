Alessio Rovera in Austria per lasciare il segno sul Red Bull Ring

La prestigiosa vittoria di classe all’esordio assoluto nel mondiale endurance è ormai alle spalle per Alessio Rovera che, in attesa di tornare in gara nella rassegna iridata (WEC) tra un mese a Portimao, è pronto per disputare la tappa austriaca della ELMS, la versione europea delle Le Mans Series.

Una competizione che andrà in scena sui saliscendi del Red Bull Ring e che sarà anche la prima gara stagionale nell’ELMS per il giovane pilota varesino, che aveva disputato i test di Barcellona ad aprile ma non la gara successiva a causa di un problema di salute di un compagno di squadra.

Tra le mani del 25enne di Casbeno ci sarà di nuovo il volante di una Ferrari del team AF Corse, ovvero la 488 in versione GTE, la stessa con cui gareggiò lo scorso anno a Portimao mettendo in mostra tutto il suo potenziale. Insieme a Rovera ci saranno due compagni di squadra francesi: Francois Perrodo ha affiancato il varesino nella vittorie iridata a Spa-Francorchamps mentre Emmanuel Collard ha già condiviso con lui l’abitacolo in passato.

Quarantuno le vetture iscritte alla gara austriaca che si disputerà sulla distanza delle 4 ore, nove le sfidanti di classe GTE con la Ferrari “targata Varese” che sarà contraddistinta dal numero 88 sulle fiancate. Venerdì 14 sono in programma le prime prove libere che proseguiranno sabato, giorno anche delle qualifiche. La gara scatterà alle 11 di domenica 16 per concludersi alle ore 15.

«Il circuito mi piace molto con i suoi saliscendi e alcune pieghe belle e veloci nel tratto finale. Mi sono sempre trovato a mio agio – spiega Rovera alla vigilia dell’impegno in ELMS – Nei test a Barcellona la macchina si comportava molto bene anche con le Goodyear, pneumatici diversi da quelli che utilizziamo nel Mondiale. Se con il lavoro di squadra, finora inappuntabile, riusciamo a mettere insieme tutti i dettagli, potremo essere protagonisti. Vedremo, l’impegno sarà massimo, ma poi l’ultima parola spetta sempre alla pista».