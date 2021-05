Anmil rende omaggio alle vittime del lavoro in piazza della Motta

Questa mattina, martedì 18 maggio, l’ANMIL Lombardia, nella sede della Giunta regionale ha presentato la 31ª Giornata Regionale per le Vittime del lavoro che quest’anno è stata dedicata al tema degli infortuni sul lavoro con particolare riferimento al fenomeno legato alla pandemia da Coronavirus .

All’evento, organizzato nel pieno rispetto delle norme antiCovid, oltre ad una rappresentanza delle Istituzioni regionali e provinciali, prenderanno parte per l’ANMIL Lombardia: il Presidente regionale Emilio Roberto Giacomelli e i Presidenti territoriali delle dodici province lombarde con i rispettivi labari. La promozione della Giornata regionale ANMIL continuerà il 23 maggio con diverse cerimonie a cura delle Sezioni ANMIL territoriali che renderanno omaggio alle Vittime del lavoro in ciascuna provincia, mediante la deposizione di una Corona d’alloro ai Monumenti dedicati ai caduti sul lavoro: a Varese la cerimonia si svolgerà alle 10 in Piazza della Motta.



“Per questa 31ª Giornata vogliamo rimarcare che la salute e la sicurezza sul lavoro sono una priorità per il futuro del nostro Paese e per le nuove generazioni – dichiara il Presidente regionale Giacomelli – in un momento storico in cui l’incertezza e la preoccupazione per il futuro sono diventate una costante soprattutto a fronte dell’epidemia legata al Coronavirus che ha rafforzato la crisi economica già in essere e che ha avuto riflessi negativi a livello sociale e, di conseguenza, sull’andamento del fenomeno infortunistico”.

“Nella nostra regione – continua Giacomelli – purtroppo il fenomeno infortunistico non lascia spazio a tentennamenti: secondo i dati forniti dall’INAIL, nei primi 3 mesi del 2021 sono pervenute all’Istituto 27 denunce d’infortunio mortale a fronte delle 21 dello stesso periodo dell’anno precedente, registrando un incremento del 28,57%”.

“Questa Giornata – sostiene il Presidente ANMIL di Varese, Antonio Di Bella – rappresenta un’importante occasione per riflettere e programmare le azioni più efficaci da intraprendere per contrastare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

“Noi come ANMIL siamo pronti a fare la nostra parte e a dare il massimo supporto per promuovere, con iniziative nelle scuole e nelle aziende, la cultura della prevenzione – conclude il Vicepresidente territoriale Marco Romano – ma questa lotta agli incidenti si vince solo operando tutti con un medesimo obiettivo: il rispetto della salute e della vita dei lavoratori”.