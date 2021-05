Austrian Airlines lascia Malpensa

Era nell’aria, ma ora è ufficiale: Austrian Airlines volerà da Milano Linate dal 1 giugno.

Lo riportano le fonti ufficiali della compagnia di volo e lo commenta il CCO Michael Trestl: “È molto più comodo per i nostri passeggeri”. Ci saranno due voli al giorno al mattina e alla sera.

Dal 1 giugno, Austrian Airlines volerà all’aeroporto di Linate. “Ciò si traduce in tempi di viaggio significativamente più brevi da e per l’aeroporto per i passeggeri. – Scrivono nella nota stampa – Il centro di Milano è pubblicamente accessibile in mezz’ora. I viaggiatori d’affari di Milano, in particolare, preferiscono l’aeroporto di Linate, che è vicino al centro città. A partire da giugno, sulla rotta per Vienna saranno disponibili due voli al giorno, uno al mattino e uno alla sera. Dal 1 giugno Milano-Malpensa non sarà più servita a favore di Linate.

“Linate è molto più a suo agio per i nostri passeggeri, soprattutto per i viaggiatori d’affari provenienti da Milano e dintorni”, afferma il Direttore Commerciale Michael Trestl. Sulla rotta verrà utilizzato un mix di Embraer 195 e aeromobili della famiglia A320. I biglietti possono ora essere prenotati su austrian.com.

I voli

Vienna – Milano Linate OS 491 tutti i giorni 08:05 – 09:30

OS 497 tutti i giorni 17:45 – 19:10

Milano Linate – Vienna OS 492 tutti i giorni 10 : 15 – 11:45

OS 498 tutti i giorni 19:55 – 21:25