Auto si ribalta in viale Milano a Varese

Incidente ieri sera, attorno alle 23.30, in viale Milano a Varese. Un’automobile con a bordo tre persone, per cause che le forze dell’ordine dovranno ricostruire, si è ribaltata finendo contro un muro. I tre occupanti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Sul posto, per soccorrere l’automobilista e i passeggeri e per procedere ai rilievi, i vigili del fuoco di Varese e la Polizia municipale.