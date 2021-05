Autostrade A8-A9, le prossime chiusure

Le prossime chiusure per lavori delle autostrade A9 e A8 indicate da Autostrade per l’Italia.

A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusure Lomazzo Nord, Fino Mornasco e allacciamento a59 tangenziale di Aomo. Dalle 5:00 alle 13:00 del 25 maggio

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, in previsione della riapertura della dogana commerciale di Como Brogeda, dopo le festività della Pentecoste, dalle 5:00 alle 13:00 di martedì 25 maggio, al fine di agevolare gli spostamenti attesi verso la Svizzera, sarà installata una deviazione di carreggiata dal km 24+500 al km 33+000 e saranno adottati i seguenti provvedimenti:

-chiusura di Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP30 verso Milano e immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda; in ulteriore alternativa, entrare sulla A9 dallo svincolo di Turate, al km 19+000;

-chiusura di Fino Mornasco in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Lainate, Lomazzo sud, al km km 23+600;

in entrata verso Chiasso, percorrere la SP35 ed entrare sulla A9, dallo svincolo di Como Centro, al km 33+800;

in uscita da Lainate, uscire a Lomazzo nord, al km 25+400 e immettersi sulla SP30 in direzione di Como;

-chiusura, per chi proviene da Lainate, del ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lomazzo nord, al km 25+400 e proseguire sulla SP30, su Via Garibaldi e sulla SP35 dei Giovi in direzione di Via Monte Rosa e seguire le indicazioni per la A59; in ulteriore alternativa, si potrà uscire allo svincolo di Como Centro, al km 33+800 e rientrare dallo stesso in direzione opposta, verso Lainate, fino all’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como.

A8 Milano-Varese: chiusure notturne dello svincolo di Busto Arsizio e dell’allacciamento a36. Dalla sera del 25 maggio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottti i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti consecutive di martedì 25 e mercoledì 26 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Gallarate, al km 30+000;

-dalle 21:00 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 maggio, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A36 Pedemontana Lombarda, da Milano verso Lentate sul Seveso.

In alternativa si potrà accedere alla A36 dalla A9 Lainate-Como-Chiasso.