Calcio, Serie D: l’Arconatese espugna il Comunale di Caronno Pertusella

Si complica la corsa ai playoff della Caronnese. Al Comunale di Caronno Pertusella, nel match valido per la 32esima giornata del Girone A di Serie D, i rossoblu escono sconfitti contro l’Arconatese: 0-1 il risultato finale. (foto: Caronnese.com/Agostino Castelnovo)

Gara giocata a viso aperto dalle due compagini, con l’Arconatese che si presenta solida, ben messa in campo e con tanta voglia di allontanare la pericolosa zona playout. La Caronnese, orfana di capitan Corno, ci prova con i guizzi dei suoi brevilinei, Rocco e Calì su tutti.

Gli uomini di Livieri aspettano e ripartono e trovano il vantaggio con il più classico dei gol dell’ex: al 38′ è Luca Santonocito, approdato a Arconate nel mercato di gennaio, a siglare il gol che deciderà il match.

Nella ripresa la Caronnese rimane in dieci per l’espulsione diretta per proteste al 19′ di Coghetto, appena subentrato ad Arcidiacono.

I rossoblu provano a non scomporsi e sprecano un paio di grandi chance per trovare il pareggio, sbattendo sul muro alzato dall’estremo difensore della formazione milanese, Botti. L’Arconatese gestisce il finale di gara e si prende tre punti fondamentali per salire a quota 38 e allontanare la zona playout, anche se la lotta salvezza resta ancora apertissima.

Per la Caronnese di Gatti è invece il secondo ko consecutivo: dopo l’1-0 subito sul campo del Casale, un’altra sconfitta di misura che allontana pericolosamente la zona playoff. I rossoblu restano inchiodati a quota 49, risucchiati verso il centro classifica (attualmente all’ottavo posto) e scavalcati da Legnano e Sestri Levante, che vincono i rispettivi match contro Imperia e Lavagnese.

LA CRONACA

Primo Tempo

I primi minuti di gioco servono alle squadre per studiarsi in campo. Per i rossoblù risultano particolarmente attivi Rocco, che più volte s’inserisce in velocità tra le maglie del centrocampo e dell’attacco ospite e Calì, autore di un calcio d’angolo e di una punizione ben gestiti dalla retroguardia avversaria. Al 12′ Albini dal limite dell’area calcia alto sopra la traversa dei padroni di casa. Due minuti dopo cambio di campo e tocca a Banfi calciare alto sopra il legno più alto. Al 17′ Siani palla al piede calcia un diagonale dalla corta distanza respinto in angolo dall’attento numero uno dell’Arconatese Botti. Al 21′ ancora Caronnese protagonista con Rocco che dal limite calcia impegnando Botti ad una nuova respinta e all’ennesimo angolo. Al 35′ da un’intuizione di Rocco nasce un assist per Calì che in rovesciata aerea sfiora il sette della porta gialloblù. Al 38′ l’Arconatese passa in vantaggio: Pastore a gran velocità a tu per tu con Arcidiacono si libera e con Marietta in uscita effettua un prezioso assist per l’ex caronnese Santonocito che insacca: 0-1. La prima frazione di gioco termina dopo due minuti di recupero.

Secondo Tempo

Inizia la ripresa. Mister Gatti approfitta per rivedere la formazione della Caronnese: fuori Arcidiacono e Banfi, dentro Coghetto e Becerri. Al 7′ Calì costringe Botti alla difficile respinta sulla quale Siani riprende palla e calcia all’altezza del palo esterno. Al 10′ tocca a Rocco dalla tre quarti farsi parare dal portiere avversario. Al 14′ Becerri dal limite impegna il numero uno dell’Arconatese alla respinta. Al 19′ Coghetto viene espulso direttamente (vane le proteste locali) e la Caronnese rimane in inferiorità numerica. Al 27′ Pastore aggancia di testa un assist di Menegazzo impegnando Marietta alla diffiicle messa in angolo. Al 31′ grande opportunità per i padroni di casa: calcio lungo di Marietta da una parte all’altra del campo per Rocco che aggancia palla, la controlla, si fa largo nella difesa avversaria e va sicuro in porta trovandosi di fronte Botti che si supera disinnescando una chiara e sicura occasione gol. Sono sei i minuti di recupero. Al 46′ Becerri da buona posizione calcia alto sopra la porta degli ospiti. L’Arconatese riesce a gestire la partita fino al termine agguantando l’intero bottino in palio.

CARONNESE – ARCONATESE 0-1

CARONNESE: Marietta, Arcidiacono (1′ st Coghetto), Gualtieri (15′ st Costa), Cosentino, Travaglini, Gargiulo (43′ st Torin), Banfi (1′ st Becerri), Putzolu, Siani, Rocco, Calì. A disposizione: Angelina, Galletti, Mancuso, Cattaneo, Boschetti. All: Gatti

ARCONATESE: Botti, Spinelli (32′ pt Santonocito), Marcone, Vecchierelli, Ientile, Romeo, Menegazzo, Foglio, Marra (25′ st Serafini), Pastore (28′ st Pavesi), Albini (32′ pt Giovane). A disposizione: Alio, Principi, Verone, Gatelli, Gobbi. All: Livieri

ARBITRO: Sig. Romaniello della Sezione di Napoli

ASSISTENTI: Sig. Chiarillo della Sezione di Moliterno e Sig. Claps della Sezione di Potenza

MARCATORI: 38′ pt Santonocito (A)

AMMONITI: Spinelli (A), Santonocito (A), Travaglini (C), Gargiulo (C)

ESPULSI: Coghetto (C)