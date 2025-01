Un nuovo centravanti per la Caronnese: arriva Ray Murphy Omoregbe

Nuovo arrivo in casa rossoblù: la Caronnese ha ingaggiato per la seconda parte di questa stagione un attaccante tutto muscoli e potenza. È Ray Murphy Omoregbe, nato a Novara da genitori nigeriani nel 2005, fratello di Bob Murphy, attaccante esterno che attualmente gioca con il Milan Futuro ed ha già esordito in prima squadra con Sergio Conceicao.

«Sono contento di essere qui – ha raccontato Ray – la società mi ha mostrato il progetto ed ho accettato subito. Sono contento di essere alla Caronnese: la squadra ha ottimi numeri, due sole sconfitte in campionato sono un ottimo biglietto da visita e voglio dare una mano a raggiungere l’obiettivo di fine anno della società».

Ray è cresciuto nelle giovanili del Novara e nelle ultime stagioni ha giocato in Serie D con il Lavagna e la prima parte di questa stagione l’ha vissuta con la maglia del Pinerolo.

«Gioco come punta centrale e mi ispiro a Lukaku – ha aggiunto Ray – mi piace lavorare per la squadra e buttarmi nello spazio per attaccare la porta».