Ecco il librogame del Parco del Lura La visione del pesce, realizzato da 650 studenti

È ora online, liberamente e gratuitamente accessibile a tutti, il librogame La visione del pesce, che racconta la bellezza e la fragilità delle acque del torrente Lura ed esplora l’ambiente acquatico attraverso gli occhi di un pesce.

Il libro game multimediale è stato realizzato da oltre 650 studenti delle scuole del territorio della Valle del torrente Lura – Saronno, Caronno Pertusella, Lainate, Cadorago e Uggiate – con la collaborazione di Koinè cooperativa sociale e Lampo TV. Il gioco multimediale è stato presentato sabato 12 aprile all’Ariston Lainate Urban Center alla presenza di studenti e amministratori pubblici.

Il Parco del Lura si occuperà ora di distribuire la copertina del libro nei Comuni e nelle biblioteche comunali del territorio del parco Lura e del parco sorgenti del Lura. La copertina è stata realizzata e disegnata direttamente dalle ragazze e dai ragazzi delle oltre 30 classi che hanno partecipato nello scorso anno scolastico al progetto e contiene il Qrcode che permette di accedere direttamente alle 120 pagine del libro digitale.

Un librogame è un’opera narrativa che invece di essere letta linearmente dall’inizio alla fine, offre al lettore la possibilità di partecipare attivamente alla storia, decidendo tra alcune possibili alternative, mediante l’uso di pagine numerate.

Questo e-book è interattivo e multimediale perché sfrutta le nuove tecnologie e il web per superare i vincoli della carta stampata, aumentando la fruizione con contenuti audio, video, immagini, disegni e animazioni in grado di rendere l’esperienza piu coinvolgente, personale e inclusiva.

La visione del pesce è già disponibile nel circuito MLOL media Library on line – la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale.

Durante la presentazione di sabato 12 aprile (foto sopra), il vicepresidente del Consorzio Parco del Lura, Vincenzo Zini, ha ringraziato le studentesse e gli studenti che hanno preso parte al progetto, sottolineando l’importanza delle attività di educazione ambientale che avvicinano ragazzi e ragazze alla conoscenza e al rispetto degli ambienti naturali del Parco.

Il Parco del Lura prosegue anche per quest’anno scolastico la proprie attività di educazione ambientale con le scuole del territorio.

Recentemente è partito anche il progetto RIVERLHAB che rientra nel programma Interreg Italia-Svizzera, sviluppato dal Parco del Lura in partnership con ERASF (Ente regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), Canton Ticino e SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana).

Le azioni progettuali, che saranno sviluppate nell’arco di 30 mesi, hanno l’obiettivo di lavorare sull’adattamento e la mitigazione degli impatti del cambiamento climatico sugli habitat fluviali nel territorio del Parco del Lura e del Parco Sorgenti del Lura e in Cantone Ticino, per costruire un modello di gestione fluviale condiviso e replicabile.