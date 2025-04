Setacciata dai carabinieri l’area boschiva tra Saronno e Caronno Pertusella, due uomini arrestati per spaccio

Nella corso della serata di mercoledì 9 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Saronno e quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna hanno setacciato l’area boschiva compresa tra i territori di Saronno e Caronno Pertusella, nell’ambito di un servizio di controllo mirato alla repressione dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

I militari si sono infatti inoltrati nei boschi per perlustrare l’ampia area di macchia verde, riuscendo a guadagnare alcune posizioni dalle quali hanno potuto osservare delle inequivocabili condotte di spaccio senza essere visti.

Individuata quindi la presenza dei pusher, risultati poi essere due cittadini extracomunitari ed irregolari sul territorio nazionale, i militari dell’Arma si sono predisposti in modo tale da limitare la possibilità di fuga dello stesso, trovandoli in possesso di circa 100 grammi di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina ed eroina nonché del materiale per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio e la somma in denaro contante pari a circa mille euro.

I due sono stati quindi arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.