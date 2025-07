La Caronnese ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D

La Caronnese ha presentato domanda di ripescaggio per il campionato di Serie D 2025/2026. Il termine per la presentazione delle istanze è scaduto oggi, lunedì 7 luglio, alle ore 14:00. In totale, sono quindici le società che hanno inoltrato la richiesta di ammissione al prossimo torneo interregionale.

La Caronnese figura tra le tre squadre che hanno perso gli spareggi nazionali tra le seconde classificate di Eccellenza, insieme a Montespaccato e Vigor Mazzola. Le altre domande provengono da club retrocessi direttamente dalla Serie D o tramite play-out, tra cui Brindisi, Fanfulla, Follonica Gavorrano, Ilva Maddalena, Licata, Roma City, Ugento, Città di Sant’Agata, Costa Sarrabus, Atletico Uri e Fiorenzuola.

La Commissione di Vigilanza sulle Società Dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) esaminerà la documentazione presentata e comunicherà l’esito dell’istruttoria entro il 14 luglio. Le società che riceveranno parere positivo saranno inserite nella graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico del campionato di Serie D 2025/2026.

La Caronnese, dopo la retrocessione in Eccellenza al termine della stagione 2022/2023, ha disputato l’ultimo campionato regionale sotto la guida tecnica di Michele Ferri, confermato anche per la prossima stagione. L’esito finale delle domande di ripescaggio sarà determinato anche in base al numero di società aventi diritto che completeranno l’iscrizione al campionato entro i termini stabiliti. Eventuali posti vacanti saranno colmati seguendo la graduatoria stilata dalla Lega Nazionale Dilettanti.