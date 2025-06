L’esperienza di Vitofrancesco per la Caronnese

Da Varese a Caronno Pertusella. Ferdinando Vitofrancesco, dopo aver salutato la Città Giardino, dove ha indossato la fascia di capitano nelle ultime due stagioni, si accasa alla Caronnese. Una scelta di vita per l’esterno classe 1988 che ha deciso di rimanere nel Varesotto accettando la sfida in rossoblù agli ordini di mister Michele Ferri, un altro che è stato capitano al “Franco Ossola”.

«Della Caronnese ho sempre sentito parlare molto bene per quanto riguarda società e strutture – le prime parole in rossoblù di Vitofrancesco -. Infatti, dopo un primo approccio telefonico e successivamente di persona ho avuto subito conferma di questa bellissima realtà. Ho trovato di fronte persone ambiziose, che mi hanno trasmesso serietà e professionalità non sempre facili da trovare. Penso di poter portare alla squadra, e in particolare ai più giovani, l’esperienza che ho accumulato in questi anni diventando per loro un punto di riferimento dentro e fuori dal campo insieme ai miei compagni più adulti. L’obiettivo sarà di aiutarli a dare il massimo giorno per giorno e migliorarsi sempre per raggiungere grandi traguardi individuali e di squadra e credere nelle proprie potenzialità».