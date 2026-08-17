Caronno e Saronno protagoniste della Coppa delle Coppe di softball

Prende il via quest’oggi – lunedì 17 agosto – una settimana “bollente” per il mondo del softball: sui campi di Bollate e Caronno Pertusella va infatti in scena il torneo che assegna la Coppa delle Coppe e che vede protagoniste sia la MFK Saronno, chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2025 a Parigi, sia l’A.B. Rhea Caronno Softball padrona di casa.

Accanto alle due formazioni di casa nostra ci saranno altre sei squadre pretendenti al trono: Crazy Chicklets (Austria), Beveren Lions (Belgio), Wesseling Vermins (GER), Sparks Haarlem (Olanda), Eagles Praga (Rep. Ceca), Viladecans (Spagna) e Barracudas Zurigo (Svizzera). Il programma prevede un girone all’italiana di sola andata tra tutte le società iscritte (una o due partite al giorno). Il derby azzurro è in programma mercoledì 19 alle ore 20 a Caronno. La classifica al termine della prima fase determinerà gli incroci per le finali. Il match che assegnerà il titolo è previsto sabato sera (22 agosto) alle 20,30 a Caronno preceduto (alle 18) dalla finale per il terzo posto.

La competizione continentale si disputa sotto l’egida della WBSC Europe Softball e dà la possibilità alle partecipanti di schierare alcuni rinforzi: Saronno per esempio ha aggiunto al roster Emma Fagioli (Macerata), Sofia Fabbian e Oliva Bruno (Castelfranco). Nella prima giornata Saronno è impegnata due volte, contro Viladecans a Bollate e contro Wesseling a Caronno; la Rhea invece scenderà sul campo di casa in serale (alle 20) contro le olandesi di Haarlem, subito dopo la cerimonia inaugurale.