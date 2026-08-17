A Saronno fumo e odore di bruciato al supermercato: evacuati clienti e personale

Evacuato questa mattina, lunedì 17 agosto, il supermercato di via Novara a Saronno dopo l’attivazione dell’allarme antincendio. Intorno alle 10 clienti e personale sono stati fatti uscire dopo che all’interno erano stati avvertiti odore di bruciato e presenza di fumo.

Come previsto dalle procedure di sicurezza, il punto vendita è stato temporaneamente chiuso. I clienti si sono radunati all’esterne mentre il personale ha seguito le operazioni per assicurarsi che l’evacuazione si svolgesse con ordine.

Le verifiche dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato gli accertamenti per individuare l’origine dell’allarme e verificare le condizioni di sicurezza dell’edificio.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’episodio potrebbe essere collegato a una fuoriuscita di anidride carbonica (CO2) nella zona di una cabina elettrica, dove sarebbe stato rilevato anche del fumo.

La situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo, mentre i vigili del fuoco hanno proseguito le verifiche nel corso della mattinata per chiarire con precisione quanto accaduto.