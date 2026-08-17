A Saronno fumo e odore di bruciato al supermercato: evacuati clienti e personale
L’allarme antincendio è scattato nel supermercato di via Novara. Sul posto i vigili del fuoco per individuare l’origine del problema e verificare le condizioni di sicurezza dell’edificio
Evacuato questa mattina, lunedì 17 agosto, il supermercato di via Novara a Saronno dopo l’attivazione dell’allarme antincendio. Intorno alle 10 clienti e personale sono stati fatti uscire dopo che all’interno erano stati avvertiti odore di bruciato e presenza di fumo.
Come previsto dalle procedure di sicurezza, il punto vendita è stato temporaneamente chiuso. I clienti si sono radunati all’esterne mentre il personale ha seguito le operazioni per assicurarsi che l’evacuazione si svolgesse con ordine.
Le verifiche dei vigili del fuoco
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato gli accertamenti per individuare l’origine dell’allarme e verificare le condizioni di sicurezza dell’edificio.
Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’episodio potrebbe essere collegato a una fuoriuscita di anidride carbonica (CO2) nella zona di una cabina elettrica, dove sarebbe stato rilevato anche del fumo.
La situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo, mentre i vigili del fuoco hanno proseguito le verifiche nel corso della mattinata per chiarire con precisione quanto accaduto.
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