Iniziativa speciale per raccontare il ruolo di Poste alle scuole di Caronno Pertusella

21 alunni della seconda media dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi” di Caronno Pertusella, sono stati protagonisti di una iniziativa speciale, partita da un progetto didattico che ha l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi l’importanza della scrittura attraverso la stesura di una lettera indirizzata ad alunni di una scuola situata in un’altra città.

Gli alunni si sono recati all’Ufficio Postale di via Corso Italia nella mattinata di venerdì 4 aprile per scoprire i servizi offerti da Poste Italiane sul territorio, ponendo al centro in particolar modo l’arte della scrittura , che è in grado di veicolare messaggi di gioia, di pace e di scambio interculturale, anche attraverso un gesto molto semplice come quello di scrivere una lettera.

I ragazzi sono stati accompagnati dai loro insegnanti ed hanno avuto modo di vedere concretizzato il lavoro fatto in classe di stesura di una lettera, comprendendo il percorso che la lettera stessa compie verso le destinazioni finali, una volta imbucata nella cassetta rossa.

“Gli studenti si sono mostrati molto interessati. Ci hanno parlato del progetto sulla scrittura che stanno facendo a scuola e mi ha colpito in particolare la loro curiosità e la loro voglia di capire come funziona il mondo postale – racconta Giovanni Venegoni Direttore dell’ufficio postale – Questo mi ha dato lo spunto per ricordare ai ragazzi l’importanza che riveste Poste Italiane nel mettere in contatto le persone!”

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta di essere un punto di riferimento all’interno della comunità ed il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini.