Caronnese, Pavia e Solbiatese: la lotta a tre per un posto in Serie D

Mancano 180’ alla fine del campionato del Girone A di Eccellenza e a contendersi il primo posto sono tre squadre racchiuse in due punti. La classifica recita: Caronnese e Pavia 70 punti, Solbiatese 69. E saranno i risultati delle ultime due gare di campionato a sancire chi potrà festeggiare la promozione in Serie D e chi invece dovrà passare dai playoff.

Una sfida apertissima, con le squadre che hanno avuto momenti di alti e bassi nel corso del campionato ma che ora dovranno sfruttare al massimo gli ultimi due impegni per non far svanire il sogno. Ora ci saranno due settimane di pausa del campionato prima degli ultimi emozionanti 180 minuti, in programma tra sabato 26 e domenica 27 aprile e poi domenica 4 maggio per l’ultima giornata.

CARONNESE

Ha fatto a lungo la parte del “terzo incomodo”, poi la squadra di mister Michele Ferri è sbocciata a primavera. L’ultima sconfitta risale al 2-0 in casa della Solbiatese del 25 gennaio; da allora una serie di 12 risultati utili consecutivi per raggiungere il primo posto e credere nel ritorno in Serie D. A trainare la squadra rossoblu ci stanno pensando i veterani: capitan Federico Corno e bomber Nicolò Colombo stanno facendo la differenza davanti con gol pesanti, con l’aiuto di una difesa arcigna.

PAVIA

La piazza ha fame di tornare nelle categorie superiori e la società ha investito tanto per allestire una squadra dai grandi nomi. Sono tante le risorse a disposizione di mister Stefano Bellinzaghi, con giocatori che hanno grande esperienza tra i professionisti come Matteo Ardemagni, Claudio Poesio, Simone Pecorini, Fabio Perna e Davide Di Quinzio. Leader della squadra è però Claudio Poesio, l’ex capitano della Varesina che da centrocampista ha già messo a segno 20 gol in campionato.

SOLBIATESE

Dominatrice della prima parte di stagione, la Solbiatese ha avuto un calo clamoroso tra dicembre e gennaio – con tanto di sconfitta nella finale di Coppa Lombardia -, quando la società ha deciso di cambiare guida tecnica esonerando Danilo Tricarico chiamando Vito Grieco. Meno spumeggiante ma più pratica, la Solbia è riuscita a riprendere il passo e tenersi in lotta per il primo posto, anche grazie alla verve di capitan Denis Scapinello, sempre decisivo per i nerazzurri. Il punto in meno rispetto alle concorrenti non è tanto ma la mette in una posizione di partenza sfavorevole.

IL CALENDARIO:

Sabato 26 aprile:

Solbiatese – Mariano

Domenica 27 aprile:

Caronnese – Ispra

Pavia – Sestese

Domenica 4 maggio:

Caronnese – Ardor Lazzate

Lentatese – Pavia

Base 96 – Solbiatese