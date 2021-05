Come cambia la scuola: la dirigente del Liceo Grassi di Saronno Mara Girola

La sfida dell’emergenza pandemica per la scuola è stata enorme ed è tutt’altro che superata: la strada per il ritorno alla normalità è ancora in salita.

Per capire a che punto è la situazione negli istituti del territorio abbiamo iniziato un dialogo con i dirigenti scolastici che possa aiutare a capire quali sono le prospettive di uno dei settori più importanti e vitali per il futuro del nostro Paese. LEGGI LE INTERVISTE



Le conversazioni sono raccolte nella serie di podcast dal titolo “Come cambia la scuola“

La dirigente del Liceo GB Grassi di Saronno, Mara Girola racconta le difficoltà e le buone partiche messe in campo per superare l’emergenza (leggi l’intervista completa). ASCOLTA IL PODCAST