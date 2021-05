Camion dei rifiuti si ribalta a Montegrino Valtravaglia

Per cause in fase di accertamento il conducente di un veicolo per la raccolta dei rifiuti ha perso il controllo dell’automezzo ribaltandosi sulla sede stradale. È successo alle 11 di martedì 31 maggio a Montegrino Valtravaglia, in via Adua.

I vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale sanitario.