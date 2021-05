Dieci anni fa la vittoria di Astuti a Malnate

Oggi con un post sul suo profilo Facebook Samuele Astuti ricorda una data per lo storica: il 30 maggio 2011. Era più giovane e anche più allenato. Usciva al mattino presto a correre per tutta la città. Gli serviva per vedere lo stato delle cose e poi per cercare voti. Lui è stato sempre attento all’innovazione, ma da politico navigato, anche se allora era ancora giovanissimo, sapeva che voti e preferenze si vanno a prendere una a una.

“Dieci anni fa venivo eletto Sindaco di Malnate, un sogno che diventava realtà. Non smetterò mai di dire che essere Sindaco della propria città è il lavoro più bello del mondo così come non smetterò mai di ringraziare i molti amici e le molte amiche che mi hanno accompagnato durante tutto quel bellissimo percorso. Un grazie speciale va a chi non è più con noi. Nel mio cuore sono ancora nitide le belle sensazioni provate e così sarà per sempre!”

Fu una campagna elettorale dalle tinte forti. Scelse l’arancione e uno slogan, Io anche, che faceva un po’ il verso alla festa del nostro giornale, Anche io. La sua era una squadra molto giovane e questa fu l’energia che lo portò al ballottaggio nettamente in vantaggio su Elisabetta Sofia candidata della Lega nord, Forza Malnate e Pensionati. Il primo turno si concluse con Astuti sopra i 4mila voti e il 47,12% dei consensi. La sua rivale si fermò a 1929 voti pari al 22,67%. Il terzo, sempre espressione del centro destra prese il 19,29. Al secondo turno non ci fu storia con Astuti al 63,41 e la Sofia al 37,59%.

Quella sera fu festa di piazza fino a notte. «Sarò un sindaco a chilometri zero – raccontava in diretta il neo eletto sindaco – che avrà a cuore il bene dei cittadini e del territorio. I malnatesi hanno premiato, tramite il loro voto, la bontà del nostro progetto e la voglia di cambiare. Segno di questa nuova aria sono le vittorie del centrosinistra anche in altre piazze importanti, da Milano a Gallarate con Guenzani, di proposte politiche nuove: noi con la città a prova di bambino ci siamo riusciti, ed è stata una proposta vincente. Adesso provo un’enorme felicità: ringrazio tutti coloro i quali mi sono stati vicino».

Oltre al ricordo di Astuti, che oggi è consigliere regionale per il Pd e mantiene un impegno al fianco della sindaca Irene Bellifemine, è arrivato anche un commento del suo grande amico Enrico Torchia, eletto anche lui nel 2011 con un pieno di preferenze tra i democratici.

“Ho letto molti post suggestivi sui 10 anni dalla vittoria di Pisapia a Milano. Emozionante e dirompente. È inevitabile, però, rivivere in prima persona anche la fortissima e straordinaria avventura che iniziava 10 anni fa a Malnate (dove l’arancione era arrivato anche prima). E ovviamente un grazie in primis al mio grande amico Samuele!”