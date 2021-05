Eccellenza, la Varesina torna al comando

Domenica positiva per la Varesina, che vince 2-1 in casa della Base 96 grazie alle reti di Urso e Broggi e sale a quota 9 punti in classifica, da sola al comando del Girone A.

Sono stati due i rinvii di giornata per Covid: Ardor Lazzate – Vergiatese e Brianza Olginatese – Sestese.

Il Gavirate non è riuscito a battere in casa la Luciano Manara: 1-1 e rete rossoblu di Tartaglione. Vittoria convincente per il Milano City, 2-0 sulla Pontelambrese. Turno di riposo per la Castanese.

CLASSIFICA: Varesina 9; Milano City 7; Base 96, Brianza Olginatese 6; Ardor Lazzate, Sestese 4; Vergiatese, Pontelambrese 3; Gavirate, Luciano Manara 2; Castanese 1.