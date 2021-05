Esce “Illusione”, il nuovo singolo del trio di Luino “Ethuil”

A partire dal 28 maggio sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming “Illusione”, il nuovo singolo del trio “Ethuil” in featuring con il rapper “Mr. Dailom”, per l’etichetta “I Cuochi Music Company”.

“Illusione” è un brano pop-elettronico prodotto da Ivan Ciccarelli presso il Bips Studio e mixato da Massimo Faggioni di Fonologie Monzesi.



Dopo la pubblicazione del brano, seguirà un videoclip in uscita il 4 Giugno 2021 su YouTube, diretto dal videomaker Samuele Dalò e girato allo Shed Club di Busto Arsizio, con la collaborazione dell’attore milanese Italo Corrado.

Il testo della canzone racconta la virtualizzazione della vita e delle relazioni al giorno d’oggi, e la conseguente perdita di contatto con la realtà esterna.

In un momento storico in cui la pandemia globale e la virtualizzazione del mondo ci costringono a separarci, i rapporti rischiano di diventare sempre più astratti e distanti. Cosa succederebbe se domani scomparissero i social network? Saremmo le stesse persone? Saremmo in grado di farne a meno?

Il brano non si prefigge lo scopo di dare risposte. Attraverso lo sguardo degli autori, si limita a lanciare una provocazione, mettendo in luce in modo ironico quanto tempo passiamo sullo schermo di uno smartphone, senza nemmeno rendercene conto.

“Illusione” viene così raccontata dagli Ethuil: «Il brano descrive il mondo Avatar di oggi… Il nostro obiettivo tuttavia non è quello di dare lezioni o fare la morale, bensì di raccontare in musica il periodo storico in cui stiamo vivendo, di cui noi stessi siamo parte e vittime dei like, tag e storie. Seppur collegati da una rete invisibile, siamo così persi in questa condizione da non renderci conto di quanto siamo in realtà separati… divisi da un Velo intangibile”.

“Illusione“

Il nuovo singolo degli Ethuil

Giada Metaldi – Gabriele Dellea – Paolo Pellicini

Con la partecipazione del rapper “Mr. Dailom”

Ethuil: “Cosa faresti se domani i Social scomparissero?”

Venerdì 28 Maggio 2021 lancio sui Digital Store

Venerdì 4 giugno 2021 lancio video