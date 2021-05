Forte temporale sull’alto Varesotto

(Foto di Roberto Vanola) Forte temporale sul Varesotto nella sera di mercoledì 12 maggio. La pioggia con tuoni e fulmini ha interessato in modo particolare la zona di Varese fino al Lago Maggiore, in alcune località anche con grandine. Si segnalano strade allagate soprattuto nella zona della Rasa.

Il Sacro Monte di Varese è stato colpito da una forte grandinata (sotto la foto di Roberto Vanola)

Non si segnalano automobili bloccate o altri danni. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile monitorano la situazione.

Il Centro Geofisico Prealpino per la giornata di domani, giovedì 13 maggio, prevede nuvolosità a tratti estesa con rovesci sparsi nel pomeriggio e in serata. Non sono esclusi temporali.